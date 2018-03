¡SORPRESA!

"Canelo" Álvarez dio positivo en doping por clembuterol

El púgil mexicano pidió exámenes voluntarios antes de su combate con Golovkin y ahora el resultado sorprende al mundo boxístico

REDACCIÓN 05/03/2018 04:57 p.m.

Positivo de Canelo sorprende al mundo del boxeo. (FOTO TOMADA DE WEB)

Este lunes llegó la sorpresa al boxeo mundial, luego de que el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez diera positivo en un control antidopaje, por Clembuterol, realizado previo a su combate del año anterior ante el kazajo Gennady Golovkin.

"Como parte de las pruebas voluntarias a las que Canelo Álvarez insistió previas a la pelea del 5 de mayo, uno de los resultados dio positivo por niveles de Clembuterol, en línea con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años", explicó la promotora de aquel combate, Golden Boy Promotions, mediante un comunicado.

De acuerdo con lo que señala el documento, los valores arrojados en el examen no dan muestra de alguna actitud dolosa pro parte del pugilista.

"Esos valores están dentro del rango de lo que se espera por una contaminación de carne", dijo Daniel Eichner, director del SMRTL, el laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje que llevó a cabo los análisis.

El Clembuterol es un medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa muscular de un organismo y por el que ya hubo un escándalo de dopaje en la Selección Mexicana en 2011 que involucró a cinco jugadores, entre ellos a Guillermo Ochoa y Antonio Naelson "Sinha".

Comunicado de Golden Boy sobre la situación del Canelo Álvarez pic.twitter.com/s06Eru5mLe — Boxeo Total (@BoxeoTotal) 6 de marzo de 2018

También podría interesarte: Revancha ´Canelo´ vs Golovkin ya tiene sede definida

La noticia noqueó al 'Canelo'.

De inmediato la respuesta





También mediante un comunicado, el "Canelo" se manifestó en torno a resultado de su prueba, ante lo que se dijo sorprendido y adelantó que tomará medidas para limpiar su nombre.

"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me enfada porque nunca me había ocurrido. Me someteré a todos los controles que sean necesarios para aclarar esta situación tan embarazosa y confío en que la verdad al final prevalecerá", señaló según el comunicado.

La empresa que promociona la pelea añadió que "Canelo" ha sido sometido a docenas de análisis en sus últimas 12 peleas y todos resultaron negativos.

La pelea entre Golovkin y Canelo, de momento, sigue en pie. En un combate bautizado como "Supremacía", se pondrán en juego en Las Vegas los títulos mundiales de la AMB, CMB, IBO, FIB, The Ring y el lineal vacante del peso mediano.





LEA TAMBIEN Revancha ´Canelo´ vs Golovkin ya tiene sede definida Ambos púgiles se verán nuevamente las caras para anunciar de manera formal la realización de su segundo combate

LEA TAMBIEN Inmigrante mexicano es padre de dos campeones mundiales Don José Benavidez es un hombre que luchó para que sus hijos tuvieran un buen futuro, hoy ambos portan cinturones de monarca mundial

LEA TAMBIEN ´Canelo´ y Golovkin firman revancha para el 5 de mayo Finalmente se confirmó la revancha esperada de una de las batallas más espectaculares del año anterior: "Canelo" Álvarez vs "GGG" Golovkin

LEA TAMBIEN Exnovia del ´Canelo´ revela nombre de su bebé, y se apellida Álvarez Usuarios en redes sociales criticaron al 'Canelo' Álvarez por terminar con su novia cuando estaba embarazada

jla