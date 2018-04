'Canelo' Álvarez es suspendido seis meses por dopaje

REDACCIÓN 18/04/2018 11:37 a.m.

La Comisión Atlética de Nevada confirmó la suspensión de seis meses para el boxeador mexicano Sául "Canelo" Álvarez, en respuesta a los dos positivos por niveles bajos de clembuterol que tuvo en exámenes antidopaje rumbo a su suspendida pelea ante Gennady Golovkin que estaba programada para el 5 de mayo.

El comisionado Anthony Marnell confirmó que se determinó de manera unánime que el mexicano recibiera la pena mínima. Los seis meses de suspensión serán retroactivos al 17 de febrero, fecha del primer examen que fallo, por lo que el tapatío podría regresar para agosto.

Dicha resolución deja la puerta abierta para que el duelo de desempate entre Golovkin y ´Canelo´ sea en septiembre.

Mientras tanto, Gennady Golovkin reveló quien será su rival para mantener la pelea del 5 de mayo. El kazajo eligió al armenio Vanes Martirosyan, quien lleva arrastrando una inactividad de dos años.

