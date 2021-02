Ofrece Partido Humanista candidatura a exrector, Alejandro Vera

Ustedes saben que yo he sido, lo he dicho muchas veces, un luchador en contra de la tiranía de este gobierno y desde tribuna he señalado todas las atrocidades que se han dado en este ejercicio, en estos casi cerca de seis años y se le persigue al doctor Vera por su insistencia en la aclaración de varios delitos, es por eso que el día de hoy nuevamente reitero la solicitud pública para que el doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez sea el candidato al Gobierno del Estado por el Partido Humanista”, expresó Escamilla.