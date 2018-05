VIOLENCIA E INSEGURIDAD

Candidatos, con poca sensibilidad frente a violencia: académicos

Especialistas de la UIA consideran que los aspirantes tienen poco conocimiento de cómo vive la sociedad civil la violencia

REDACCIÓN 14/05/2018 08:49 p.m.

Los candidatos a la Presidencia de la República carecen del conocimiento de cómo vive la sociedad la violencia en el país, advirtieron especialistas de la Universidad Iberoamericana (UIA).

Hace unos días, en el museo Memoria y Tolerancia, se llevó a cabo "Diálogos por la Paz y Justicia" con cuatro de los candidatos a la Presidencia de la República quienes mostraron poca empatía y sensibilidad frente al tema de violación a los derechos humanos, de acuerdo con especialistas de esa casa de estudios.

Helena Varela, directora de la División de Estudios Sociales de la UIA y quien fungió como moderadora en el diálogo con los presidenciables, dijo que observó a un Ricardo Anaya, candidato del Frente (PRD-PAN-MC), sin propuesta específica para combatir la violencia, y evadió las preguntas sobre la responsabilidad que pudiera tener el partido que representa.

Respecto al candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, la académica apuntó que el tema no lo consideraba parte de su agenda y vio a un candidato que considera basar el éxito de un gobierno en la voluntad y su capacidad de generar cambios por sí mismo.

En su intervención en el diálogo, AMLO presentó un decálogo para víctimas de la violencia y dijo estar en favor de crear una Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa y que organizaciones internacionales que trabajan para evitar la impunidad intervengan en el país y puedan perseguir delitos.

Para Varela, el candidato de la coalición "Todos con México" (PRI-PVEM-Panal), José Antonio Meade, ofreció un discurso coherente en sí mismo, pero inconsistente con lo hecho por el actual gobierno y el partido que lo abandera. Un presidenciable consciente de que el cambio institucional es muy importante, pero muy alejado sobre las propuestas de crear comisiones de la verdad.

Respecto a la participación del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", la académica consideró que propone mantener las cosas como están, "con mano dura"; por lo que calificó como a uno de los candidatos más alejados de la agenda de la sociedad civil.

José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho, señaló que los candidatos no estuvieron a la expectativa de lo que piensa la sociedad y la agenda que ésta ha propuesto como una vía de seguridad, paz, justicia y respeto a los derechos humanos.

"Las organizaciones han construido un mínimo, considerado irreductible, para lograr la democracia, mientras que los candidatos todavía transitan con condicionamientos", alertó.

El también presidente del Comité Coordinador de Visitas de Candidata y Candidatos Presidenciales de la Iberoamericana, consideró importante que en la reunión que sostendrán el presidente electo y las víctimas de la violencia se suscriban una serie de compromisos que se cumplan obligatoriamente, y poder tener un observatorio.



"No vamos a transitar a otro estado de cosas si esa agenda puntual que posicionó la Universidad junto con los colectivos de víctimas no se cumple: en modelo de seguridad, política de drogas, fiscalía autónoma, en mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y en comisiones de la verdad. Creo que respecto al estado en el que se encuentra el país no es una sofisticación sino una agenda necesaria. Es importante que los candidatos hayan escuchado el posicionamiento de la sociedad a través de las organizaciones", dijo el académico.

El director de Programas de Incidencia, Pablo Reyna, quien junto Helena Varela moderaron los 'Diálogos por la Paz y Justicia', consideró que hay posturas importantes en los candidatos con relación a la posibilidad de un mecanismo contra la impunidad y la corrupción que cuente con la participación de personas nacionales y extranjeras. Fue importante, dijo, que AMLO manifestara su apertura a un mecanismo de este tipo que, incuso, pueda perseguir delitos.



"Me parece que falta entendimiento por parte de los candidatos acerca de la importancia de un mecanismo contra la impunidad, así como impulsar una comisión de la verdad que permita saber cómo es que llegamos a esta crisis de seguridad y derechos humanos. En términos de la fiscalía, me parece que han quedado claras las posturas de cada uno de los candidatos, han expresado lo que consideran que se debería de hacer. Hay quienes no están de acuerdo en una fiscalía autónoma e independiente del poder ejecutivo. Sobre política de drogas, me da la impresión que hay posturas muy diversas", dijo Reyna.

