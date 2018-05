ELECCIONES MORELOS

"Hay quienes quieren llegar al poder para beneficiarse": Gayosso

Los candidatos a la gubernatura de Morelos tuvieron este domingo diferentes actividades en el estado, desde mitines hasta reuniones con grupos de la sociedad

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 06/05/2018 05:35 p.m.

El candidato del PRD a la gubernatura sostuvo un mitin este domingo (Foto Especial)

Cuernavaca, Morelos. Durante el mitin que encabezó en esta ciudad por el 29 aniversario de la Fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el candidato a gobernador, Rodrigo Gayosso declaró que hay personas que quieren llegar al poder a costa de todo y solo para beneficiarse.

"No se dejen engañar, hay quienes quieren llegar al poder a costa de todo, hay quienes quieren llegar al poder para beneficiarse ellos mismos, hoy que nos escuche bien el español ese que tiene un títere y que pretende engañar a las y a los morelenses, no se lo vamos a permitir, están rodeados de delincuentes.

"Yo siempre lo he dicho, para decir que la burra es parda es porque se tienen los pelos en la mano, y esos personajes están rodeados de gente que se dedican a secuestrar, que se dedican a lastimar a la sociedad, que están vinculados a la delincuencia organizada y no queremos esa gente en el poder, no queremos esa gente en el gobierno, no queremos esa gente en las instituciones que lo que deben hacer es proteger y ayudar a la comunidad", dijo Gayosso.

El mitin en la Plaza de Armas de Cuernavaca fue la conclusión de una caminata que inició en el norte de la ciudad después de las 10:00 horas.

De acuerdo con los perredistas que la organizaron, en la movilización del Sol Azteca participaron alrededor de 40 mil personas.

Rodrigo Gayosso estuvo acompañado por Manuel Granados, dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, Secretario General del partido y Carlos Navarrete, ex presidente nacional de ese instituto político.

En tanto el candidato del PRI a la gubernatura, Jorge Meade Ocaranza sostuvo un encuentro con profesionistas de la zona oriente del estado.

Temas como la inseguridad, el combate a la impunidad, la corrupción gubernamental, el abasto de agua en las comunidades de la zona oriente y la urgencia de reactivar la economía de los habitantes de la región fueron presentados por los profesionistas al candidato del Tricolor.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia", Cuauhtémoc Blanco Bravo, se reunió con integrantes del Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales, "Tlahuilli" AC, quienes le manifestaron su apoyo para obtener el triunfo en las próximas elecciones del 1 de julio.

Horacio Rojas Alba, presidente del Instituto estuvo a cargo del recibimiento del exfutbolista.

El candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, Víctor Caballero Solanio no tuvo actividades públicas este domingo.

Por su parte, Alejandro Vera, ex rector de la UAEM y candidato a gobernador de Morelos por el Partido Nueva Alianza sostuvo un encuentro con ejidatarios del municipio de Atlatlahucan, a quienes presentó sus propuestas.

