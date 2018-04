PREPARAN ARGUMENTOS

Así llegan los candidatos de la CDMX al debate

La Silla Rota presenta datos, trayectoria, propuestas como candidatos y parte del equipo que los acompaña

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 15/04/2018 10:44 p.m.

La ex jefa delegacional, Sheinbaum, cuenta con 50 por ciento de las preferencias, mientras que Alejandra Barrales, con apenas 25 por ciento, según encuesta

El primer debate entre los siete candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México será el miércoles 18 de abril, a 19 días del inicio de campaña. Los candidatos ya comenzaron a presentar sus propuestas y a recorrer la ciudad en busca del voto.

La candidata a jefa de Gobierno de la Coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, llegará al debate entre aspirantes al cargo como primer lugar en las encuestas.

De acuerdo con una encuesta publicada por Arcop, la ex jefa delegacional cuenta con 50 por ciento de las preferencias, mientras que Alejandra Barrales, de la coalición Por la CDMX al Frente tiene 25 por ciento de las preferencias porcentuales, y en tercer lugar se ubica el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mikel Arriola, con 15 por ciento. Otra encuesta reciente de Masive Caller da a Sheinbaum un primer lugar con 36.24 por ciento, y muestra un empate técnico en el segundo lugar entre Barrales y Arriola, con 19.62 y 18.22 por ciento respectivamente.

La Silla Rota presenta una lista de los candidatos con datos sobre su trayectoria, los cuestionamientos que han recibido, sus propuestas como candidatos y parte del equipo que los acompaña.

CLAUDIA SHEINBAUM

Es la candidata de Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.

De acuerdo con diversas encuestas, se encuentra en el primer lugar de las preferencias electorales.

Trayectoria

Física con maestría y doctorado en Ingeniería Energética y Ambiental, e investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM; inició su carrera política en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que a la postre se convertiría en la fuerza juvenil fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Desde entonces ha ocupado cargos como secretaria de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal, vocera presidencial de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, secretaria de Defensa del Patrimonio Nacional del gobierno legítimo del tabasqueño. Coordinó el Movimiento en Defensa del Petróleo con las llamadas "Adelitas", y su último cargo público fue la jefatura delegacional en Tlalpan por Morena, que dejó el 5 de diciembre de 2017 para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Cuestionamientos

-Su papel como jefa delegacional cuando ocurrió la tragedia del Colegio Rébsamen, pues se le acusó de haber autorizado el funcionamiento de sus instalaciones.

-Los índices de inseguridad que dejó en Tlalpan.

-La presencia de personajes cuestionables en el partido, como el ex jefe delegacional de Tláhuac Rigoberto Salgado, quien fue señalado por proteger el fallecido jefe del cartel de Tláhuac, conocido como "El Ojos". Salgado es candidato a diputado del primer congreso de la ciudad.

-El hecho de que no se haya opuesto a que el ex perredista y ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, fuera propuesto como candidato a alcalde por la misma demarcación, a pesar de que la administración que lo sucedió lo ha acusado frecuentemente por diversas irregularidades en la realización de obras. Las acusaciones han sido negadas por el experredista.

- Como secretaria de Medio Ambiente, haber avalado la construcción del segundo piso del periférico y la reserva de información de los contratos por 12 años.

- Ha sido criticada porque dicen que hará todo lo que le pida López Obrador.

Propuestas

-Sistema de transporte cablebús y escaleras eléctricas para transportar a gente que vive en zonas altas y laderas

-Aumentar en 15 por ciento el presupuesto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

- Crear al menos 10 nuevas escuelas de educación superior, basadas en el sistema educativo de las universidades creadas con los recursos de Morena y operar 300 ciberescuelas.

-Acabar con la concesión de las fotomultas puestas en marcha por el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

-Dar apoyos a zonas rurales de la ciudad.

-Construir hospitales generales con 120 camas en Tecomitl, Topilejo, Cuajimalpa y San Juan de Aragón.

Equipo

Entre su equipo hay morenistas, experredistas, exfuncionarios, académicos y empresarios.

Sus coordinadores de campaña son el diputado local de Morena, Alfonso Suárez del Real, y la exasambleísta perredista y ex dirigente de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Esthela Damián.

El experredista Alfredo Hernández Raigosa se acaba de sumar al equipo, y será el vínculo con organizaciones políticas y sindicatos.

Otro experredista es el ex diputado federal Carlos Augusto Morales, que en la campaña estará encargado de la organización territorial. En la tarea será acompañado por el diputado local Luciano Tlacomulco, fundador de Morena en Azcapotzalco.

El senador independiente Alejandro Encinas, será su coordinador de Plan de Gobierno. Ex jefe de Gobierno, el legislador presidió la Asamblea Constituyente que redactó la primera Constitución de la Ciudad de México.

En dicha área también estará la ex titular de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Icela Rodríguez.

La académica del Centro de Investigación y Docencia Económica, Ana Laura Magaloni estará a cargo del área de Seguridad y Justicia.

El expresidente de la Coparmex, José Luis Beato, dirigirá el área de Desarrollo Económico y Empleo.

ALEJANDRA BARRALES

Candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.

Trayectoria

Abogada y maestra en Administración Pública, inició su carrera en la lucha sindical como secretaria de Prensa de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación para después ser secretaria general del sindicato. Fue electa diputada de la ALDF en 2003, cargo que repitió en 2009. En 2001 colaboró en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán creando la Secretaría de Desarrollo Social. Fue secretaria de Turismo del DF, presidenta del PRD capitalino, senadora de la República, secretaria de Educación capitalina y dirigente del PRD nacional. En diciembre pidió licencia en el Senado para contender a la Jefatura de Gobierno capitalino por la coalición CDMX Al Frente.

Cuestionamientos

-Su declaración 3de3 pues sus inmuebles adquiridos que parecen no corresponder con sus ingresos, según ha denunciado el candidato del PRI Mikel Arriola. Es el caso de un departamento que tiene en Miami, que en principio omitió declarar.

-Los resultados de los gobiernos perredistas, en los que ella ha sido funcionaria.

-Su alianza con el PAN, partido que no es de izquierda.

-Sus alianzas con personajes cuestionables como el ex jefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo, con el poderoso personaje Héctor Serrano, con el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, Leonel Luna o el ex director jurídico de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano.

Propuestas

-Ayuda de 2 mil 500 pesos mensuales para jefas de familia de la ciudad.

-Crear una red de guarderías y desplegar trabajadoras sociales para el cuidado de niños.

- Creación de policía de barrio

- Un Plan Maestro de Ciudad, que genere condiciones para la inversión y la generación de empleos

- Promover el desarrollo económico y la competitividad

- Fortalecer el sistema anticorrupción

Equipo

Su coordinador de gobierno de coalición es el ex secretario de Gobierno en los primeros tres años del gobierno de Miguel Ángel Mancera, y dirigente de la corriente Vanguardia Progresista del PRD, Héctor Serrano. Se trata de un operador político que también trabajó con el anterior mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, con quien se distanció desde el inicio del gobierno de Mancera. Su corriente ha recibido y reclutado a cuadros que pertenecieron a Izquierda Democrática Nacional, dirigida por René Bejarano.

Por parte del PAN el encargado de gobierno de coalición será el ex jefe delegacional de Benito Juárez y secretario de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Jorge Romero, a quien se considera el panista más poderoso en la Ciudad de México.

Su encargado de derechos humanos es el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza. Se trata del ombudsman que al frente de la CDHDF emitió recomendaciones al gobierno de Marcelo Ebrard -emanado del PRD- por el caso News Divine.

El ex director jurídico de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano, abandonó las filas de Morena y aunque se integró a las filas de Movimiento Naranja, se comprometió a sumar 300 mil votos para la candidata Barrales.

MIKEL ARRIOLA

Es el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que a diferencia de 2012, competirá solo, y no en alianza con el PVEM. Aunque se hizo correr la versión de que los dos partidos no llegaron a un acuerdo para ir en coalición, al parecer la estrategia es más bien fragmentar lo más posible el voto para afectar a las punteras.

Trayectoria

Es abogado y maestro en Políticas Públicas y Administración Pública; su carrera se ha desarrollado dentro de la administración pública en los ramos de derecho, salud y finanzas. Fue subdirector corporativo en Banrural, trabajó también en Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue comisionado presidente en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y su último cargo fue director general del IMSS. Deportista apasionado del Jai Alai, ha logrado triunfos a nivel internacional en esta disciplina.

Cuestionamientos

-Autodefinido como defensor de la familia, Arriola recibió una oleada de críticas luego de que en el cierre de su precampaña se lanzó contra las adopciones por parte de personas del mismo sexo, en una ciudad donde estos temas ya son derechos reconocidos y consagrados en la legislación; también se manifestó en contra del aborto y contra el consumo lúdico de la mariguana.

- Algunas de sus propuestas le han valido cuestionamientos por su desproporción, como la instalación de un millón de cámaras para el sistema de vigilancia y monitoreo C5, y la construcción de 100 kilómetros de Metro.

-Aunque no es militante priísta, uno de los cuestionamientos que ha recibido es representar a un partido al que se liga directamente con la corrupción.

Propuestas

-Construir 100 kilómetros de Metro sin aumentar la tarifa.

- Construir un nuevo circuito exterior para sacar el tráfico pesado de la ciudad

- Regulación de marchas para que se hagan solo cuando las condiciones del aire sean buenas.

- Eliminar las arañas inmovilizadoras.

- Una inversión de 500 millones de pesos para ampliar el servicio médico básico en zonas alejadas y rurales, por medio de unidades medicas móviles.

- Ampliar a 4 mil 200 escuelas el modelo de tiempo completo.

- Pensión de 3 mil 200 pesos para amas de casa mayores de 60 años.

Equipo

Patricio Caso, coordinador de campaña, fue director administrativo y director jurídico del IMSS donde Arriola fue director general. También fue coordinador general del Sistema Federal Sanitario en la Cofepris.

Fernando Zárate, coordinador territorial, fue perredista, exdiputado federal, ahora es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el Partido Verde Ecologista de México. En mayo de 2015 se hizo famoso por darle un cabezazo a un funcionario de la delegación Álvaro Obregón. Después reconoció que no había justificación para el cabezazo pero argumentó que la delegación había cometido actos intimidatorios.

Cynthia López, coordinadora de Operación estratégica, giras y eventos. Es diputada priista en la ALDF.

MARIANA BOY TAMBORRELL

Candidata del Partido Verde Ecologista de México.

Trayectoria

Es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública y ha dedicado su trayectoria por dos décadas a la protección del medio ambiente. Se ha desempeñado como sexta regidora del municipio de Nicolás Romero; ha sido secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados; secretaria de Medio Ambiente en el CEN del PVEM; directora general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, y directora general de Fomento Ambiental Urbano y Turístico, ambas de Semarnat.

Cuestionamientos

- Haber sido regidora en un municipio mexiquense,

- Representar al Partido Verde.

Propuestas

Un C5 ciudadano, es decir, que las cámaras instaladas por ciudadanos se conecten al sistema del gobierno capitalino.

- Mejorar la infraestructura vial, privilegiando al peatón, al transporte amigable con el medio ambiente como la bicicleta y el transporte público, el cual debe ser suficiente, eficiente, interconectado y con unidades de bajo impacto ambiental.

- Fomentar el trabajo desde casa, en el que haya horarios laborales escalonados.

- Que haya un día sin automóvil.

Equipo

Su coordinador de campaña es César Fabricio George, quien es secretario del Comité de Procesos Electorales del PVEM, además de dirigente delegacional del partido en Gustavo A. Madero

Purificación Carpinteyro

Candidata del Partido Nueva Alianza

Trayectoria

Fue directora de Correos de México, luego subsecretaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Felipe Calderón, aunque renunció en 2009 por considerar que no tenía apoyo del primer mandatario. También fue diputada federal por el PRD.

Cuestionamientos

Siendo diputada federal del PRD, la ahora candidata a jefa de Gobierno fue exhibida mediante un audio en junio de 2014, en el material se le escucha proponer a un empresario un negocio en telecomunicaciones. Carpinteyro era entonces integrante de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y había tenido una participación activa en la redacción de la propuesta de ley de telecomunicaciones, pero después de dicho audio disminuyó su activismo.

Propuestas

-Su principal propuesta es dejar de criminalizar el consumo de mariguana con fines lúdicos, verlo como un problema de salud pública, pero permitirlo solo en el hogar o lugares especiales.

Equipo

No hay información al respecto.

MARCO RASCÓN

Candidato del Partido Humanista

Trayectoria

Es exguerrillero, fue activista por el derecho a la vivienda de los damnificados del terremoto de 1985, etapa en la que creó al personaje Súper Barrio. Fue diputado federal y en el informe presidencial de 1996 se hizo famoso por interpelar con una máscara de cerdo al presidente Ernesto Zedillo. Asegura que ello le costó el veto del entonces dirigente del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionamientos

-Se ha dicho que es el tercer candidato de izquierda, lo que dividiría aún más el voto para quienes simpatizan con dicha corriente ideológica.

- Se espera que su campaña sea solo testimonial.

- Ha tenido menos eventos que sus contendientes.

Propuestas

- Como Carpinteyro, propone la despenalización del uso de la mariguana.

- Ratificar el derecho al aborto, la adopción y los matrimonios gay.

- Reconstruir la Cuenca del Valle de México e iniciar una obra monumental para restablecer la relación con el agua pluvial, que se desecha.

- Hacer a la Ciudad Nocturna con el propósito de ampliar a 24 horas del día los horarios de establecimientos mercantiles, servicios públicos, comercio, abasto y esparcimiento.

Equipo

Su coordinador de campaña es Félix Hernández Gamundi, quien fue dirigente estudiantil en 1968; el líder del movimiento urbano de 1988, Salvador Nava, es su asesor.

LORENA OSORNIO

Candidata independiente

Trayectoria

Es nuera de la líder de comerciantes ambulantes y exdiputada local del PRI, Alejandra Barrios. Osornio es dirigente de la asociación civil Foro Nacional de Justicia y Equidad Social y ya había buscado la candidatura independiente por la delegación Cuauhtémoc en 2015.

Cuestionamientos

-Su parentesco con Barrios, quien fue investigada hace años por su probable implicación en el asesinato del esposo de una dirigente rival.

- No tener experiencia en la vida pública

Propuestas

- Eliminar el fuero

- Dar espacios a adultos mayores y atención en hospitales

- Vigilar los derechos sociales de toda la ciudadanía.

Equipo

Sus asesoras son Esmeralda Garrido, Margarita Meléndez, y el "líder comercial y de medios" es Sergio Salmerón.

