ELECCIONES PUEBLA

Candidatos a la gubernatura de Puebla desdeñan debate de la IP

Cuatro, de los cinco candidatos a gobernador rechazaron la invitación del Consejo Coordinador Empresarial; solo uno aceptó

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 13/05/2018 07:15 p.m.

Candidatos a gobernador de Puebla (Foto tomada de la web)

Puebla (La Silla Rota).- El "Encuentro con Candidatos 2018: Desafíos y Compromisos" quedó cancelado, después de que cuatro de los cinco candidatos a la gubernatura suspendieron su participación en el foro organizado para este lunes 14 de mayo en la Universidad Iberoamericana, por el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y el Consorcio Universitario de Puebla.

Los organizados a través de un comunicado confirmaron que por cuestiones ajenas a ellos quedaba suspendido el evento. Sólo el abanderado del PRI a la gubernatura, Enrique Doger Guerrero confirmó su interés y asistencia, la panista Martha Erika Alonso no estaría por la visita de su líder nacional a la entidad, lo mismo que el abanderado del PVEM, Miguel Chaín ante una supuesta gira por Puebla del presidenciable José Antonio Meade.

Independientes en Puebla se promueven con cajas de huevo



En tanto el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa condicionó su asistencia a la de su homóloga del PAN y el abanderado de Nueva Alianza, Alejandro Carreto argumentó que está fuera del país buscando el voto de los migrantes en Estados Unidos.

Tras la cancelación de lo que hubiera sido el primer debate entre los aspirantes a Casa Puebla, inició la campaña "Enrique Doger sí da la cara a la sociedad".

El priista acusado por el abanderado de Morena, Luis Miguel Barbosa de pactar la derrota del PRI en Puebla con el ex gobernador Rafael Moreno Valle, respondió: Al señor Miguel Barbosa le preocupa que le sigan señalando sus incongruencias y sus mentiras. No tiene argumentos y lo único que muestra es miedo. Construye en su imaginación pactos o acuerdos que solo han servido de excusa para evadir la verdad. Por eso no acudió al encuentro con empresarios y universitarios".

Mientras que a la esposa del ex mandatario la calificó como una política inexperta: "A la señora Martha Erika Alonso y a su equipo que la cuida, incluyendo a los candidatos del Partido Verde y de Nueva Alianza les preocupa su falta de experiencia y habilidad para debatir. Quien no ha ocupado un cargo popular o ha hecho campaña, no entiende que el debate y la confrontación de ideas fortalecen a la democracia".

Esta es la postura que Enrique Doger maneja desde su cuenta de twitter:

#Puebla enfrenta problemas serios que demandan respuestas urgentes. Al parecer, algunos no entienden que el debate fortalece a la democracia. Debemos solucionar las carencias en el estado. #Puebla necesita un #CambioSeguro. #SíALosDebates pic.twitter.com/CRKGemcEap — Enrique Doger Guerrero (@EnriqueDogerG_) 13 de mayo de 2018

Previo a los señalamientos de Doger Guerrero, el senador con licencia Miguel Barbosa condicionó su participación en el debate a la presencia de Alonso Hidalgo bajo el argumento de que ambos son los punteros en la contienda.

Los organizadores, los ciudadanos interesados en escuchar las propuestas y el resto de los candidatos a la gubernatura desparecieron para Miguel Barbosa, quien limitó su actuación a la de la panista: "Tengo la plena disposición de asistir al encuentro, sólo si lo hace la candidata Martha Erika Alonso, si complicaciones de agenda impidieron para este lunes 14 la participación de la candidata, me pongo a la disposición para cualquier fecha que ella elija. Estoy listo".

A través de redes sociales, Miguel Barbosa expuso:

El contraste de propuestas debe ser entre punteros, por ello sólo asistiré al Encuentro con Candidatos 2018 siempre y cuando asista @MarthaErikaA, su inasistencia desnaturaliza el foro. Estoy en disposición de reagendar una nueva fecha, cuando ella lo elija, estaré dispuesto. pic.twitter.com/NWvJyY86kb — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) 13 de mayo de 2018

Por su parte, Michel Chaín, declinó su participación por la supuesta visita a Puebla del presidenciable José Antonio Meade Kuribreña, en el entendido que el PVEM y el PRI aunque en el estado participan de manera independiente, por la presidencia de la República van coaligados.

Tras las declaraciones de Enrique Doger, Michel Chaín dijo: "Aquel candidato que apostó a este Encuentro con Candidatos organizado por el CCE y el Consorcio Universitario como el único espacio para poder interactuar con la sociedad, de plano no está viviendo en el Siglo XXI, sino en el pasado".

Está pendiente el debate oficial que deberán tener los cincos aspirantes a la gubernatura, el cual será organizado por el Instituto Electoral del Estado ante del primero de julio, cuando en Puebla se elija gobernador y se renueve el Congreso Local y las 217 presidencias municipales.