No habrá pleito con IP pese a que se prevé nuevo desplegado en mi contra: AMLO

El candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", también calificó de populista al aspirante del PAN, Ricardo Anaya

DAVID CASAS Y ALBERTO OAXACA / CORRESPONSAL Y ENVIADO 06/05/2018 01:36 p.m.

El tabasqueño dijo que la delincuencia se puede reducir si el presidente es honesto. (Especial)

GUADALUPE, N L-. Andrés Manuel López Obrador adelantó que mañana lunes saldrá un desplegado de organismos empresariales en su contra pero, "zafo, no va a haber pleito".

El candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia"afirmó en esta población metropolitana regiomontana que hace días se reunieron en Valle de Bravo los asociados con Carlos Salinas para preparar el desplegado de este lunes.

Se reunieron hace unos días en Valle de Bravo los de mero arriba, asociados casi todos con Salinas de Gortari", dijo el abanderado presidencial.

Dieron la orden para que las organizaciones empresariales firmen un desplegado que va a salir posiblemente mañana en contra de nosotros, como dicen los jóvenes, no vamos nosotros a pelearnos, lo resumo diciendo: zafo, no va a haber pleito con los empresarios", reveló y mostró un pañuelo blanco en señal de paz.



El abanderado presidencial en su segundo día de campaña en Nuevo León también calificó de populista a Ricardo Anaya que propuso bajar el precio de las gasolinas.

"En la desesperación el candidato del PRI-AN, Anaya, ¿saben qué dijo ayer? Que va a bajar el precio de las gasolinas, es un populista", criticó en alusión a las críticas que a él le hicieron cuando hizo esa misma propuesta.

Se comprometió a regresar a la plaza principal de Guadalupe como presidente electo y exponer el plan social y de infraestructura para el municipio de parte del Gobierno federal.

PEÑA NIETO PIDIÓ CONFIANZA EN EMPRESARIOS

Andrés Manuel López llegó a Nuevo León el sábado en la noche y sostuvo un mitin en el municipio de Linares, a unos 100 kilómetros al sur de Monterrey y se reunió además con grupos sociales diversos.

Ahí recordó que en las campañas anteriores tuvo apoyo de gente del sur y centro del país más no del norte y aplaudió que ahora estados norteños le den el respaldo para seguir a la cabeza en las preferencias electorales.

"Yo le digo a los abajo firmantes y a todos los empresarios, que nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, no estamos en contra de los empresarios, para los empresarios de México mi reconocimiento, amor y paz (...) A la mafia del poder, que no son nuestros enemigos, pero si nuestros adversarios, para la mafia del poder, la ley, el Estado de Derecho, que dejen de robar, que dejen de estar medrando al amparo del poder público, a los empresarios de México todo nuestro respeto", reiteró y sacó un pañuelo blanco en señal de paz.

Durante su discurso, López Obrador criticó que ahora el abanderado de la coalición "Por México al Frente", proponga reducir el precio de los combustibles.

"Ahora resulta que Anaya, que aprobó el aumento al precio de las gasolinas, Anaya que aprobó el gasolinazo, ahora está planteando que va a bajar el precio de la gasolina, no cabe duda que están muy desesperados, porque han querido manipular diciendo que se cayó Meade, que Meade no levanta y que Anaya está en segundo lugar y que está creciendo, mentira", arengó ante sus simpatizantes.

SI EL PRESIDENTE ES HONESTO, NO HACE FALTA "MOCHAR" MANO

LINARES, Nuevo León.- Si el presidente es honesto, no hace falta mochar las manos, dijo Andrés Manuel López Obrador.

Al iniciar una gira por Nuevo León, el candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia", reiteró aquí en Linares - cien kilómetros al sur de Monterrey- su rechazo a la propuesta de Jaime Rodríguez "El Bronco" de mochar las manos a los corruptos.

No estoy de acuerdo con los que proponen que hay que mochar las manos, no hace falta, lo que hace falta es que el presidente sea honesto", dijo a los linarenses.

En su mensaje recalcó que la delincuencia se puede reducir si el presidente da ejemplo de honestidad y honradez porque nada ha dañado más al País que la deshonestidad de los gobernantes.

Nuevamente el aspirante puntero de la contienda electoral insistió en su respeto a los empresarios que generan empleos, pero a quienes hacen fortunas mediante la corrupción con el gobierno.

No estamos en contra de los empresarios, ¿cómo vamos a estar en contra de los empresarios si el que invierte, el que genera empleos, merece respeto? El que logra un patrimonio con su esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley merece respeto".

Estamos en contra de la corrupción, estamos en contra del tráfico de influencias, en contra de que se roben unos cuantos el presupuesto del pueblo".

Por otro lado se mostró agradecido de que ahora a diferencia de anteriores ocasiones en que contendió, el norte del País le dé su apoyo, pues comúnmente lo recibía de los Estados del centro y sur.

Ahora la zona norte está sumando para ponerlo arriba en las encuestas, añadió.

