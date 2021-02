Sujetos armados disparan en casa de campaña de candidato en Cuernavaca

CUERNAVACA, MORELOS. Tres hombres armados ingresaron a la casa de campaña de Julio Yáñez, candidato del PRD, PSD y PVEM a la Alcaldía de Cuernavaca, y dispararon en tres ocasiones.

De acuerdo con el testimonio del candidato, quien ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, los tres sujetos ingresaron a la casa, ubicada en la calle Tlaquiltenango de la colonia Reforma, alrededor de las 9:55 horas.

"Soy el único que representa a la izquierda en Morelos": Gayosso

Los agresores entraron hasta la oficina de Yáñez y ahí preguntaron por el candidato, cuya agenda indicaba que a las 10:00 horas sostendría una reunión en ese sitio.

“Pues yo tenía una cita a las 10 de la mañana en la casa de campaña; normalmente ahí hay 100 personas, 80 personas, 120, hoy iba a haber un grupo de personas de la red, de la estructura que tenemos, yo tenía que llegar a las 10, pero un medio de comunicación, Círculo de Poder, me hizo favor de invitarme a una entrevista, por eso no llegué a las 10, fui a al foro.

“La gente que estaba ahí me comenta que llegaron tres personas, había mucha gente, se metieron hasta la oficina y preguntaban en secreto ‘¿dónde está Julio, dónde está Julio, dónde está Julio? Yo no estaba ahí, les dijeron ‘no, no está, no ha llegado, no ha llegado’ y ya alguien le vio una pistola y dijo ‘vienen armados’, hubo forcejeo, ahí detonaron tres veces las pistolas adentro, hay una persona herida de la mano porque fue la que forcejeó para quitarle el arma a una de las personas”, narró el candidato a la alcaldía de Cuernavaca.

Tras el forcejeo, los tres agresores huyeron de la casa.

Afuera les esperaba un taxi para huir.

“Yo solo quiero decirles que mi familia está muy preocupada y decirles que, si los agarran, ojalá los agarren, yo sé que no son gente de Cuernavaca, son gente de fuera, no nos vamos a echar para atrás, vamos a ganar esta elección.

“Decirles que no, no nos vamos a rajar en Cuernavaca, no nos vamos a echar para atrás, vamos a seguir echándole ganas, la gente no espera tener de mi un presidente municipal que le dé miedo estas cosas, voy a estar al frente del municipio”, dijo Yáñez

De acuerdo con Yáñez, uno de los agresores ya fue detenido.

mvf