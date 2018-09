Empeora el candidato brasileño apuñalado

El candidato presidencial derechista y líder en las encuestas para las elecciones de octubre en Brasil, Jair Bolsonaro, llegó "casi muerto" al hospital tras ser alcanzado en "hígado, pulmón e intestino" por una puñalada sufrida durante un acto de campaña, reveló su hijo.

Infelizmente foi mais grave que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor!