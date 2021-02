Aldo Fasci, aspirante independiente a alcaldía de Monterrey abandona debate

Monterrey, N. L- Cuando llevaba 16 minutos y 20 segundos de haber iniciado, Aldo Fasci Zuazua abandonó el debate organizado por la Comisión Municipal Electoral para los candidatos a la alcaldía de Monterrey al considerar que este organismo no puede ser juez y parte en el proceso eleccionario.

En el debate de los diez candidatos a la alcaldía regia, el aspirante independiente justificó su salida debido a que el hijo de Genaro Bermejo, presidente de la Comisión Electoral de Monterrey, trabaja en la campaña de Adrián de la Garza, candidato del PRI y actual alcalde con licencia que busca la reelección.

Nuevo León y la violencia política contra las mujeres

"No se puede ser juez y parte, Daniel Bermejo, hijo de Genaro está en la campaña de Adrián de la Garza y eso no se puede permitir.

"Hice la denuncia hace un par de días y no ha habido respuesta, así que no confío en la veracidad de estas elecciones, por eso me retiro; no hay objetividad y credibilidad en estas elecciones", mencionó.

"Mejor me voy a tomar un tequila y no ser partícipe en este tipo de juegos, a no ser parte de ese tipo trampas que no dejan nada bueno".

"El hijo del Presidente trabaja en el municipio y en la campaña del candidato del PRI. Hay una ley que dice que el señor debe excusarse, y si no se respeta todo es nulo, entonces no tiene caso que nos quedemos a debatir".



Aclaró que su salida es sólo del debate, no de la contienda, y que esperará la resolución de la denuncia que presentó en contra de Genaro Bermejo.

Facu experto en seguridad ha sido Procurador de Justicia estatal en gobierno del PRI donde militó por años y también laboró en la administración de Jaime Rodríguez antes de renunciar para buscar la candidatura independiente a Monterrey.

En octubre del año pasado en un disturbio en el penal de Cadereyta, murieron trece reos al utilizar las autoridades armas letales y cuya responsabilidad de dar la orden asumió Fasci.

El candidato independiente por la Alcaldía de #Monterrey, Aldo Fasci Zuazua, abandonó el debate organizado por las autoridades electorales. pic.twitter.com/lUf33mLZFr — TODUP.news (@TODUPNews) 17 de junio de 2018

Interpone denuncia contra comisión electoral

Por poner en duda la legalidad del proceso electoral y por violentar la Ley, el candidato Independiente por la Alcaldía de Monterrey, Aldo Fasci, denunció oficialmente a Genaro Bermejo Acosta, presidente Consejero de la Comisión Municipal Electoral.

La denuncia indica que el funcionario electoral incurre en un delito debido a que su hijo Daniel Bermejo, trabaja en el Municipio de Monterrey, además de participar activamente en el Comité de campaña de Adrián de la Garza.

“De acuerdo con la información de la Comisión de la Transparencia que notariamos, la ley establece que nadie puede intervenir en un asunto donde tenga un interés familiar, por lo tanto, todo el proceso electoral está afectado, porque el proceso electoral no son las elecciones, son desde el inicio, desde el arranque del proceso, les repito, donde ya ha habido intervenciones”, destacó Aldo Fasci.

“Se está solicitando la destitución del señor Bermejo, debido a que está poniendo en duda la legalidad del proceso electoral y por ley, la elección debe ser anulada”.

La situación se ha dado por fotografías publicadas en Facebook, en donde presuntamente aparecen padre e hijo colaborando en el Instituto de la Juventud Municipal, según la Federación Notarial.

“Es evidente que está participando en actos de campaña, y muchas más evidencias que se presentaron ante la comisión, el asunto es que en cualquier campo un agente de tránsito no puede multar o dejar de multar a un vehículo porque adentro va su hijo, un juez no puede Juzgar si su hijo está en el proceso, un árbitro de fútbol no puede pitar si su hijo está en uno de los equipos. En todas las reglas de la vida es lo mismo, aquí es igual, no puede el presidente de la Comisión Municipal Electoral participar cuando su hijo es parte de uno de los equipos”, señaló Fasci.

Solicitó que el problema se resuelva, de lo contrario, se peleará en tribunales internacionales hasta que se anule la elección, además de que “son las viejas prácticas del PRI; ubican a alguien, lo usan y luego chantajean, esto es lo que hace el PRI siempre”.

Nos bajamos del debate al ser un acto nulo porque no se está respetando la ley, así de claro.

Es momento de poner el ejemplo y exigir la renuncia del presidente de la comisión electoral de Monterrey. pic.twitter.com/u4cqLh5RuE — Aldo Fasci (@aldo_fasci) 17 de junio de 2018

mvf