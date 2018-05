ELECCIONES MORELOS

Candidata de PVEM le ofrece 'chamba' a Cuauhtémoc Blanco

En una conferencia de prensa Lara Chávez, magistrada con licencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reconoció sus cualidades como deportista

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 07/05/2018 05:06 p.m.

Nadia Luz María Lara Chávez (Foto tomada de la web)

Cuernavaca, Morelos.-Nadia Luz María Lara Chávez, candidata a gobernadora de Morelos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le ofreció a su contrincante Cuauhtémoc Blanco Bravo la dirección del Instituto del Deporte y Cultura Física en su gobierno.

En una conferencia de prensa Lara Chávez, magistrada con licencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado dijo que es innegable la capacidad del exfutbolista para acercarse a los niños, niñas y adolescentes del País y que por eso lo invita a colaborar en su gobierno... en caso de ganar la gubernatura.

"Las generaciones futuras de Morelos que necesitamos que sean más competentes en lo deportivo y en lo académico, para ellos tiene usted toda la capacidad, por esto señor Cuauhtémoc Blanco, como un reconocimiento a su trayectoria deportiva, es que le pido que acepte la posibilidad de integrarse a mi gabinete a partir del 2 de julio para encabezar el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Morelos.

"Usted, señor Cuauhtémoc Blanco, tiene un don de Dios y estoy convencida de que su deber es compartirlo con los niños y las niñas y devolver así este regalo divino de saber jugar y saber hacer goles. Estaremos en contacto, soy Nadia Luz, y voy a gobernar contigo" dijo la candidata del Verde.

En su conferencia de prensa la magistrada con licencia y expresidenta del Poder Judicial de Morelos dijo que Blanco no tiene experiencia para negociar como mandatario.

"Quiero decirle que a nosotros no nos toca evaluar su desempeño, sino a la ciudadanía, su desempeño en su anterior puesto al servicio de los cuernavacenses, pero lo que sí podemos evaluar es una falta de experiencia para negociar.

"La política es una permanente negociación. Esa falta de experiencia en negociar hace que los proyectos no avancen, a veces no todo es poder, no todo es investidura, no obstante, lo innegable es su capacidad de acercarse a los niños y a los adolescentes", dijo Lara Chávez.

Al finalizar su propuesta, la candidata dijo que no espera una respuesta inmediata del alcalde con licencia de Cuernavaca, por lo que le ofreció reunirse con él a partir de 2 de julio.

Ésta es la segunda propuesta que recibe Blanco de una de sus contrincantes.

La primera vino del candidato del PRI a la gubernatura, el ex delegado de Sedesol en Morelos, Jorge Meade Ocaranza, quien retó a Blanco a una cascarita en la que incluso le apostó dinero en efectivo.

La cita para el encuentro la dio a conocer Meade a través de sus redes sociales; sin embargo, el ex delantero de la Selección Mexicana ni fue al encuentro ni hizo comentarios sobre la propuesta del priista. De acuerdo con las encuestas publicadas, Blanco lleva la delantera en las preferencias electorales en la contienda por la gubernatura.

Ante estos señalamientos y la propuesta de la candidata del PVEM, el abanderado de Morena, PT y PES no se ha pronunciado, hasta el momento.

