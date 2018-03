Candidata a congreso destruye AR-15 por tiroteo en Florida

REDACCIÓN 10/03/2018 02:31 p.m.

La candidata al Congreso de Virginia Karen Mallard, publicó un video en redes sociales en el que se le puede ver destruyendo un rifle AR-15 con una cortadora electrica.

Esto a raíz del reciente tiroteo en una escuela secundaria de Florida el pasado mes de febrero.

"Nos dimos cuenta de que tampoco queríamos este arma en la casa de nadie más. Así que hoy vamos a destruirla", se le escucha decir en dicho video,

