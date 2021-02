"Me obligaba a hacer tamales": empleada acusa a diputada de Morena

“Soy trabajadora de base y mi lugar es estar aquí, yo ya me cansé de estar allá cuidando niños y haciendo actividades que ya no me competen, y no nada más a mí, fueron todos mis compañeros que están con ella, a ellos los obligaban a trabajar sábados y domingos, nosotros hacíamos tamales cuando venían las festividades de cualquier cosa, nos ponía a hacer tamales desde la mañana hasta la noche”, comentó.