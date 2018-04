ENTREVISTA

El cáncer de pulmón, el más letal

Después del diagnóstico, el promedio de vida es de un año

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 05/04/2018 04:03 a.m.

Quizá el cáncer de pulmón no sea el de mayor incidencia pero es el más mortal. Desde que un paciente es diagnosticado, el promedio de vida es de entre 10 y 12 meses y por ello no se justifica que no esté incluido en las coberturas del Seguro Popular.

Tabaquismo no es la única causa de cáncer de pulmón

Patricia Mondragón, presidenta de la organización Respirando con Valor, pone énfasis en la gravedad de la situación que viven las personas que padecen este mal: 24 mexicanos mueren diariamente por cáncer de pulmón. De acuerdo con la Global Lung Cancer Coalition, es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial.

Por si fuera poco, la doctora Mayra Mejía Ávila, presidenta de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Torax, reporta una situación muy grave en cuanto a los especialistas para el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Afirma que hay un enorme rezago puesto que sólo hay mil 200 neumólogos en todo el país, y en lugares como Colima hay uno solo en todo el estado.

En el libro "Generalidades del cáncer de pulmón de células no pequeñas" se señala que en México la incidencia de este mal era de 7.5 casos por cada 100 mil habitantes en 2012. La mortalidad era casi la misma: 6.7 casos.

De hecho, se indica, las cifras oficiales reportan que fue la tercera causa de mortalidad general en nuestro país, sólo después de las enfermedades del corazón y la diabetes. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, las ciudades con el mayor número de casos son la Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara.

Tabaquismo, la principal causa de cáncer de pulmón, pero no la única

Y aunque el tabaquismo es el factor fundamental, en nuestro país el 33 por ciento de los enfermos lo son por exposición al humo de la leña, explica la titular de Respirando con Valor. Es decir, son las personas más pobres de México, que viven en las sierras donde hace mucho frío y tienen sus anafres dentro de sus casas para calentarlas.

Entre este tipo de población hay familias en las que hasta por tres generaciones han contraído la enfermedad. La situación de carencias económicas es tal que cuando ya no tienen leña queman el pet.

También la contaminación ambiental y la falta de vitaminas, pueden ser causa del cáncer de pulmón.

Respirando con Valor Informa que en breve se realizará una mesa trabajo para encontrar formas de financiamiento para que el Seguro Popular sí cubra el cáncer de pulmón y para ello trabajan con la diputada Sharon Cuenca y el diputado Pedro Noble.

Inaccesibles, tratamientos de última generación para cáncer de pulmón

Patricia Mondragón asegura que en México el acceso a los tratamientos más avanzados es muy limitado. Los puede haber y un ejemplo es la llamada terapia blanco. Mediante pruebas moleculares se puede conocer el tipo de cáncer de pulmón específico (hay varios) y administrar así un tratamiento personalizado, pero tiene un costo de entre 25 mil y 28 mil pesos mensuales.

Y la inmunoterapia, que es una forma de fortalecer al sistema inmunológico para que éste sí combata al cáncer (de manera normal nuestro sistema inmunológico no lo hace), representa una erogación de 160 mil pesos mensuales.

La terapia blanco tiene muchas ventajas pues es menos agresiva, no tira el cabello como la quimioterapia, y la calidad de vida es mucho mejor. Con este tipo de terapias ya hay pacientes han vivido hasta 6 años desde que fueron diagnosticados.

De manera general estos tratamientos no se encuentran incluidos en los cuadros básicos de las instituciones de salud, y según comenta Patricia, en algunas ocasiones, a cierto tipo de pacientes se los han aplicado a personas derechohabientes del ISSSTE

También ya hay pruebas alternativas a la biopsia que se hace por medio de una punción, la cual es muy dolorosa. Se llama biopsia líquida, que se realiza a través de un examen de sangre. Sólo hay dos laboratorios que lo hacen.

Los pacientes tienen derechos y deben exigirlos

Por ello, Patricia Mondragón considera vital que los pacientes sepan que tienen derechos y que deben exigir su derecho a la salud. A través de Respirando con Valor se les ofrece información y se les empodera para que exijan tratamiento.

Como ocurre en otros tipos de cáncer, el tratamiento a los pacientes llega en etapas muy tardías. O bien porque la enfermedad se confunde con otros males, o porque los médicos generales no están capacitados para detectarla. Y los estudios más especializados, como una tomografía, no son accesibles.

La doctora Mejía señala que las necesidades son muchas y la formación de neumólogos avanza pero muy por debajo de lo que ocurre en otros países. En México hay un médico con esta especialidad por cada 110 mil habitantes, cuando debería ser uno por cada 30 mil", indica.

La doctora Mejía, quien también es Jefa del Servicio Clínico de Enfermedades Intersticiales del Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER), alerta sobre la necesidad de que la población prevenga complicaciones mediante la vacunación. Reconoce que hay resistencias para recibir la vacuna de la influenza pero asegura que se debe a que han recibido información errónea.

Cuando se explica a los pacientes que si se vacunan, cuando padecen una enfermedad respiratoria van a tener mucho menos problemas y pueden evitar una hospitalización, las personas acceden a vacunarse. Es importante sobre todo en pacientes de enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva, conocida como EPOC, o el cáncer de pulmón.











