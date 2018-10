Médico afirma que en México el cáncer de mama no es hereditario

REDACCIÓN 03/10/2018 07:39 p.m.

El miedo y la ignorancia son unas de las razones por los que el cáncer de mama se cobra muchas vidas en México, asegura el doctor Gerardo Castorena, ex director de Planeación de Oncología del Centro Médico ABC, además confirmó que el 95 % de los casos no hay un componente hereditario. Las principales causas son por alimentación, sedentarismo y consumo de alcohol y tabaco.

Durante la celebración del Pink Day, jornada en la que se llevaron a cabo pláticas sobre diversos aspectos de la atención del cáncer y se hizo la entrega de 49 pelucas a pacientes tanto de este hospital como de otras instituciones públicas, el doctor Castorena indicó que el 70% de las muertes por cáncer de mama se podían haber evitado si hubiera habido un diagnóstico temprano y si existieran protocolos de atención.

EN MÉXICO, EL CÁNCER DE MAMA NO SE HEREDA

En su opinión, el mayor reto institucional que enfrenta México en este momento es la falta de protocolización de los procesos médicos. "Es un asunto gravísimo, gravisisisimo. El pronóstico de una paciente no depende de la enfermedad sino del médico y del hospital donde se atiende".

Agregó que otros grandes retos los plantean el miedo y la ignorancia de la gente que prefiere no realizarse estudios por temor a que le digan que está enferma, y por la falta de conocimiento sobre cómo debe atenderse.

En el Pink Day se ofrecieron conferencias sobre la alimentación como prevención del cáncer, la reconstrucción de mamas, el regreso a la vida cotidiana después de los tratamientos y sobre la necesidad de cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestra salud.

No dejen en manos de nadie su salud; no en manos del médico, no en manos del sistema de salud. El principal responsable eres tú, dijo el doctor Castorena durante su conferencia.

El experto hizo énfasis en que los pacientes tienen todo el derecho de hacer preguntas a los médicos y de conocer la experiencia y habilidades de quienes los atienden.



En entrevista con sumedico.com, indicó que, si bien no podemos prevenir el cáncer de mama, si podemos prevenir que la gente muera de la enfermedad.

Entrega de pelucas para las pacientes

Durante esta jornada las damas voluntarias del Centro Médico ABC junto con el Círculo de Ganadores, conformado por pacientes y familiares, hicieron entrega de pelucas para las pacientes que han perdido el cabello con motivo de las quimioterapias.

Las damas voluntarias realizaron una gran campaña para recolectar cabello y lograron reunir más de 500 trenzas. Con el apoyo de la estilista Natalia Rodríguez y los pacientes y familiares, se pudieron elaborar las pelucas que hoy se entregaron.

En las pláticas del Pink Day estuvieron presentes pacientes y familiares tanto del Centro Médico ABC como del Instituto Nacional de Perinatología, de la Fundación del Cáncer de Mama (Fucam), de las organizaciones "Aquí nadie de rinde", "Antes de Partir" y "Salvati", la Fundación IMSS y el Hospital 1° de Octubre, entre otras instituciones.

