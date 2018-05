Netflix cancela premiere de "13 Reasons Why" por el tiroteo en Texas

REDACCIÓN 18/05/2018 07:50 p.m.

El estreno de "13 reasons why" pasará "desapercibido", Netflix canceló la premier de la segunda temporada de una de sus series más aplaudidas por solidaridad al atentado en la escuela preparatoria de Santa Fe, Texas y a sus víctimas.

De acuerdo con Sopitas, desde que salió la primera temporada, mucho se criticó a esta serie sobre la temática que abordó, pues en la trama, se hablaba del abuso sexual, el bullying y suicidio.

Esto fue un problema que los padres tomaron como si incentivara a los jóvenes a realizar tales cosas, sin embargo, los creadores de la serie y Netflix mismo explicaron que era una forma ficticia de presentar una realidad que aqueja a los jóvenes. Tal vez no tan intenso como en la historia, pero sí una realidad de la que todos hablan y nadie hace algo al respecto.

Es por ello y para aminorar el impacto del estreno de la segunda temporada, que Netflix tomó la decisión de aplazar la premiere de la segunda temporada de "13 Reasons why", la cual se llevaría a cabo la noche del 18 de mayo.

A través de un comunicado la plataforma de streaming dijo lo siguiente:

