Trudeu anuncia fecha para el uso recreativo de marihuana en Canadá

REDACCIÓN 20/06/2018 06:52 p.m.

El consumo y cultivo de marihuana para uso recreativo serán legales en Canadá a partir del 17 de octubre, anunció el primer ministro Justin Trudeau ante la Cámara de los Comunes en Ottawa.

Canadá se convertirá así en el primer país del G7 en autorizar el uso recreativo de esta droga y el segundo del mundo después de Uruguay.

El anuncio ocurre luego de que las dos cámaras del Parlamento aprobaran esta semana el proyecto de ley del gobierno liberal. Canadá ya había autorizado el uso de cannabis con fines terapéuticos en 2001.

El senado canadiense aprobó la legalización de la marihuana

Por su parte, la ministra de Sanidad, Ginette Petitpas Taylor, celebró el anuncio: "Me complace que la ley del cannabis haya sido aprobada por el Parlamento, este proyecto de ley pone fin a la prohibición y da paso a una política responsable y justa", escribió en Twitter.

Cannabis will be legal in Canada beginning on October 17, 2018.



I’m so proud of the Cannabis Act – this historic legislation will end prohibition and replace it with a sensible, responsible and equitable cannabis policy.