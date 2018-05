EN EDOMEX

Campesinos protestan contra condiciones a programas de apoyo

Jair Estrada, coordinador estatal de la organización campesina, aseguró que desde que inició la administración de Alfredo del Mazo, les han negado las audiencias

AMÉRICA MUÑOZ 14/05/2018 01:55 p.m.

Denunciaron que en las delegaciones de Sedagro han entregado oficios para acceder a diversos programas, sin embargo, no hay atención a sus solicitudes (Especial)

TOLUCA, Estado de México (La Silla Rota).- Alrededor de 800 agremiados a la Unión General Obrero Campesina y Popular (Ugocep) tomaron las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en el Estado de México en contra de que les condicionen los programas de apoyo al campo.

LEE TAMBIÉN: Buscan que titular de Sedesol dé cuentas del Salario Rosa

Jair Estrada Ayala, coordinador estatal de la organización campesina, aseguró que desde que inició la administración de Alfredo del Mazo, les han negado las audiencias con las secretarías del gobierno estatal.

Denunció que en las delegaciones de Sedagro han entregado oficios para acceder a diversos programas, sin embargo, no hay atención a sus solicitudes.

"Como no somos afines al gobierno y no permitimos que la gente acuda a actos proselitista como es el caso de Antorcha Campesina, Antorcha Campesina no atienden nuestras demandas. Lo único que buscamos es el bienestar social de los agremiados", dijo.

Dijo que la Sedagro justifica que hay en veda electoral para negar los apoyos a los afiliados a la Ugocep, pero a otras organizaciones sí les está bajando la entrega de fertilizantes

"A Antorcha Campesina le dieron más de diez mil vales de fertilizantes que no los están ocupando de manera adecuada y a nosotros ni siquiera nos están dando audiencia".

Entre los programas sociales que les estan deteniendo, sostuvo, está el fertilizante, material para mejoramiento de vivienda, tinaco, despensas verdes, entre otros.

Advirtió que la entrega de apoyos persigue un fin político-electoral.

"Los apoyos que está entregando Del Mazo están funcionando como placebos electorales.Con el salario Rosa, pagan brigadistas y estos reparten los apoyos a simpatizantes del partido tricolor, o intentan comprar simpatías. En algunos municipios dicen abiertamente que los programas sólo los entregarán para los colorados. No manejan la palabra voto pero es obvio. La Ugocep es plural y no vamos a condicionar el voto, no nos debemos a ninguno partido político, nuestros agremiados son libres".

Comentó que si en los próximos diez días no les dan audiencia, tomarán carreteras y abrirán autopistas.

"Es la única forma en que el gobernador Alfredo del Mazo se dará cuenta que sí existimos ; eso busca que afectemos por donde más les duele, que es el dinero", acotó.

La Silla Rota buscó una entrevista con el Secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno mexiquense, Edgar Ignacio Beltrán García, para conocer su postura sobre estos hechos, pero no obtuvimos respuesta.

Personal del área de comunicación social, se concretó a decir que el gobierno. dará atención a los agremiados para conocer sus demandas.

Después de casi cinco horas, y con la promesa de que se establecerán mesas de trabajo, los manifestantes se retiraron de las instalaciones de la Sedagro, ubicada en el municipio de Metepec.

fmma

LEA TAMBIEN Solo deberían seguir 49 programas sociales en elecciones, pide PRD Javier Salinas Narváez, diputado del PRD, anunció que de lo contrario los partidos políticos de oposición podría solicitar medidas cautelares

LEA TAMBIEN Morena exige suspender entrega de salario rosa en Edomex Se han entregado 85 mil micas en el Estado de México en eventos masivos en Ecatepec, Ayapango, Villa Victoria, Otumba, entre otros municipios, dice el morenista