Arranca primera campaña contra maltrato animal en QRoo

CANCÚN, Q.ROO.- A pesar de que Quintana Roo no tiene un número exacto ni aproximado de animales en situación de abandono o maltrato, arrancó en los 11 municipios del estado la “Campaña para la Protección y Bienestar Animal”, que busca disminuir la problemática.

La campaña organizada por el sector empresarial, asociaciones civiles especializadas en la atención de animales en situación de riesgo y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), consistirá en spots de radio y de televisión con mensajes que fortalezcan la prevención y el cuidado principalmente de fauna doméstica como son perros y gatos, aunque también entrarán al programa todo tipo de animales que se encuentren en riesgo. En el estado es la primera vez que se realiza una campaña de concienciación.

El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), Miguel Ángel Nadal Novelo, detalló que dentro de la campaña también se busca dar capacitación a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la atención de incidentes o delitos contra los animales, ya que desde el 22 de mayo de 2013 existe la Ley de Protección Animal de Quintana Roo.

Agregó que desde el año pasado se trabaja en un protocolo para la atención de delitos contra los animales, actualmente el protocolo de actuación aún está en desarrollo y se busca capacitar a elementos policiacos y personal del Ministerio Público.

Nadal Novelo sostuvo que las denuncias en redes sociales sirven a la autoridad para realizar investigaciones, sin embargo, no son tomadas como una denuncia oficial, por lo que invitó a la población de Quintana Roo a denunciar de manera anónima situaciones de maltrato contra animales a través del correo denunciasppa@ qroo.gob.mx.

El titular de la SEMA, Alfredo Arellano Guillermo, explicó que el maltrato animal en el estado se manifiesta en varias acciones desde no alimentarlo, dejarlo encerrado por jornadas prolongadas, mantenerlo amarrado, no darle atención médica, no curarlo de heridas físicas, ni vacunarlo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México existen 18 millones de perros, de los cuales 70% se encuentra en situación de abandono y viven actos de maltrato, mientras que 30% de los animales tiene un dueño responsable que se encarga de su bienestar alimenticio y de salud.

En Quintana Roo no existe un número exacto de animales en abandono o víctimas de maltrato, sin embargo, asociaciones civiles del estado han manifestado que en la zona sur en Chetumal existen más de 20 mil perros en situación vulnerable, mientras que en la zona norte en destinos turísticos como Cancún hay más de 40 mil en riesgo.

icp