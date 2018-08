Tarantino elige a Damon Herriman para ser Charles Manson en su próxima película

REDACCIÓN 29/08/2018 08:12 p.m.

Quentin Tarantino le apuesta mucho a su próxima película, "Once Upon a Time in Hollywood", el filme que contará la historia de los asesinatos de la Familia Manson. El director ya eligió a quién personificará al lider de la famosa secta del culto que aterrorizó Los Ángeles a finales de los 60´s, quién se suma al elenco protagonizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

De acuerdo con Vanguardia, Damon Herriman interpretará a Charles Manson en la próxima película de Tarantino. El actor conocido por interpretar a Dewey Crowe en la serie Justified encarnará al líder sectario, cuyas ideas terminaron por provocar los asesinatos de Tate-LaBianca, en los que perdió la vida la actriz Sharon Tate, que en este filme será interpretada por Margot Robbie.

Día con día se suman más actores al proyecto cinematográfico. Además de Herriman y Robbie destacan los nombres de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Al Pacino, a quienes se han unido en las últimas semanas los de Dreama Walker, Costa Ronin y Rafal Zawierucha, que interpretará al director de cine Roman Polanski, esposo de Tate.

Al extenso reparto se han sumado también los de actrices que curiosamente comparten la característica de ser descendientes de actores hollywoodenses. Tal es el caso de Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore; Margaret Qualley, hija de Andie MacDowell; y Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke.

El guion de la película correrá a cargo del mismo Tarantino y además de los asesinatos cometidos por la secta de Manson también contará otros temas secundarios como el auge del movimiento Hippie.

La aparición de muchos de los personajes anunciados es un misterio todavía, al igual que la misma película. No obstante, se sabe que Sony Pictures adelantó el estreno del filme dos semanas para evitar que coincida con el 50 aniversario del asesinato de Sharon Tate.

