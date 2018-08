"Caminante no hay camino", el video que compartió Elba Esther Gordillo

REDACCIÓN 08/08/2018 07:41 a.m.

Luego de más de cinco años de estar presa, la maestra Elba Esther Gordillo recuperó su libertad y compartió un video con su gente cercana en el que se escucha la canción "Caminante no hay camino".

Ese fue el mensaje que la ex lideresa del SNTE decidió utilizar para cerrar un ciclo en el que se le acusó por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos. Su defensa anunció que fue dejada en libertad por falta de elementos en el juicio.

Después de cinco años con cinco meses y once días, finalmente la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la a Educación ya no tiene ninguna restricción para circular con libertad o hacer vida pública.

Incluso, su abogado Marco Antonio del Toro indicó que la maestra ya no estaba en el departamento de Polanco en el que estuvo en prisión domiciliaria en los últimos meses.

Al ser cuestionado sobre dónde se encontraba, Del Toro comentó que Gordillo está en familia.

Adelantó que será el próximo 20 de agosto, día en que inicia el ciclo escolar 2018-2019, cuando la maestra regrese a la escena pública para dar un mensaje ante medios de comunicación.

