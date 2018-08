Camila Sodi inventa un erótico baile al que tituló como "post perreo"

REDACCIÓN 29/08/2018 03:41 p.m.

Agencia México: Camila Sodi no deja de sorprender a propios y extraños, pues luego de estar inmiscuida en tremenda polémica tras darse a conocer un video en el que se exhibe su candente cita con Diego Boneta, ahora circulan en Internet un video donde se le ve bailando eróticamente un ritmo que ella determinó como "post perreo".

?? por @napoleonhabeica Una publicación compartida de Camila Sodi (@camilasodi_) el 21 Ago, 2018 a las 4:01 PDT

En el video, que fue publicado en Instagram por la cantante Amandititita, la sobrina de Thalía se observa en medio de una reunión privada con un cigarro en la mano, mientras baila de forma sensual el ritmo que ella nombró "post perreo".

A pesar de que Camila Sodi es muy reservada con su vida personal, en esta ocasión fue una de sus famosas amigas la que ha vuelto a ponerla en el ojo del huracán, pues mientras algunos seguidores apoyan que sea tan desinhibida, otros consideran que no es la mejor manera de exponerse en redes sociales, sobre todo al ser madre de dos hijos.

Por ahora, Camila ha preferido no brindar algún comentario con respecto a las imágenes que han encendido la red con su sexy paso de baile.

nl

