Estos serían los cambios en el gabinete de Claudia Pavlovich

Ante la modificación del régimen político en Sonora, con el triunfo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las pasadas elecciones, en el estado y en toda la República, el gobierno priista de Claudia Pavlovich Arellano pretende realizar cambios en el gabinete estatal a partir del próximo lunes.

Así lo confirmó la mandataria, quien mencionó que será la siguiente semana cuando se realizará de manera oficial el cambio en su gabinete con el nombramiento de un nuevo funcionario estatal, y así se irán dando de forma paulatina las modificaciones.

Dijo que estas modificaciones se deben al reacomodo del mapa político a nivel estatal y federal, a fin de continuar gobernando correctamente, por lo cual se analizarán a detalle los perfiles a nombrar para estar al frente de las dependencias, donde vaya a haber cambios.

Respecto al reacomodo en la próxima legislatura local, la gobernadora llamó a que las opiniones encontradas sobre la asignación de diputaciones plurinominales, se resuelvan con diálogo y consenso en el Instituto Estatal Electoral y pidió que se deje de culpar al ejecutivo estatal de las diferencias que surjan en dicho proceso.

“Me parece un poco aventurado y un poco fantasioso, estar culpando al ejecutivo y en este caso a mí, a Claudia Pavlovich de todo lo que sucede, de lo malo claro, porque de lo bueno no, pero hay que ser muy claros con la sociedad”.

La mandataria priista mencionó que por el momento no ha tenido acercamiento con más autoridades electas de Morena a nivel local, dado que le pareció prudente primero hacer contacto con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Con los de aquí de Sonora no me he reunido, hasta este momento; voy llegando (de vacaciones), yo creo que primero era lo primero, tenía que ver primero a los de allá y seguir las instrucciones de quien va a ser el próximo presidente”.

Pavlovich Arellano aseguró estar preparada para negociar con el próximo congreso local, en el que tendrá mayoría Movimiento de Regeneración Nacional, pues considera que en su carrera política siempre ha trabajado en oposición.

“Siempre he vivido en la pluralidad, así nací, siempre he estado en la oposición de alguna manera, así que estoy preparada para eso y para mucho más”.

En las últimas dos semanas se han filtrado dos listas de posibles modificaciones en el gabinete; sin embargo, no han sido confirmadas ni desmentidas por el gobierno de Claudia Pavlovich.

PRIMERA LISTA FILTRADA

Horacio Valenzuela (actualmente Secretario del Trabajo) - Secretario Gobierno

Miguel Pompa (actualmente Secretario de Gobierno) - Secretario Trabajo

Bulmaro Pacheco (actualmente presidente de la Fundación Colosio en Sonora) – Secretaría de Educación

Manuel Puebla (actualmente secretario particular de la gobernadora) - Oficina del Ejecutivo

Karina Zarate (actualmente directora de DIF Sonora) - Secretaría Particular

Gilberto Gutiérrez Sánchez (actualmente dirigente del PRI Sonora) – SAGARHPA

Ulises Cristópulos (actualmente diputado federal del PRI) – Dirigente PRI Sonora

Ernesto de Lucas (exsecretario de Educación) - Seguridad Pública

Karmen “Kiki” Díaz Brown (diputada local con licencia) - DIF Sonora

David Palafox (diputado local con licencia) - Registró Civil

Natalia Rivera (Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal) - Representante de Sonora en Arizona

Angelina Muñoz (actualmente alcaldesa de Hermosillo) – Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Blanca Saldaña (actualmente directora del Instituto Sonorense de la Mujer) – directora de la Universidad Estatal de Sonora

Octavio Almada (actualmente jefe de comunicación de la Secretaría de Salud) – Comisión del Deporte del Estado

Epifanio Salido (diputado local con licencia) -Secretaría Técnica

Anabel Acosta (Actualmente diputada federal) - Instituto de Capacitación Para el Trabajo

Flor Ayala (diputada local con licencia) - Instituto Sonorense de la Mujer

Cristina Gutiérrez (diputada local con licencia) – Secretaría de Desarrollo Social de Sonora

SEGUNDA LISTA FILTRADA

Wenceslao Cota Montoya (actualmente delegado de Segob) – Secretario de Seguridad Pública

Manuel Ignacio Acosta (excandidato al senado de la República) – Secretaría de Educación y Cultura

Miguel Pompa Corella (actualmente Secretario de Gobierno) – dirigente del PRI Sonora

Epifanio Salido Pavlovich (diputado local con licencia) – Jefe de Oficina del Ejecutivo Estatal

Ernesto De Lucas (exsecretario de Educación) – Secretaría de Gobierno

Cristina Gutiérrez Mazón (diputada local con licencia) – Instituto Sonorense de la Mujer

Abel Murrieta Gutiérrez (diputado federal) – Fiscalía Anticorrupción de Sonora

David Palafox (diputado local con licencia) – Secretaría de Desarrollo Social

Flor Ayala (diputada local con licencia) – Instituto Sonorense de Cultura

Ulises Cristópulos (diputado federal) Coordinador de Bienes y Concesiones

Natalia Rivera Grijalva (actualmente Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal) – Secretaría de Desarrollo Social

Javier Hernández (Actualmente delegado de la SCT) - Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

