La moda se suma al mundial, mexicanos crean lencería que vibrará durante partidos

Con la euforia del Mundial de Rusia la marca mexicana de lencería, Vicky Form lanzará un calzón que promete dar vibraciones con cada patada al balón que den los jugadores durante los partidos. La meta es vender 6 mil unidades durante el próximo mes.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Vicky Form hizo alianza con la también mexicana firma tecnológica Machina, así fue posible crear ropa interior estimulante para las mujeres mientras ven los partidos.

El calzón femenino cuenta con conductores de vibración que se sincronizan con una app de nombre "Siente el Juego" y reaccionan con los movimientos del balón durante los partidos del Mundial.

El lanzamiento de esta prenda femenina ha generado muchas críticas, según internautas, este calzón genera roles de género: mujeres dependientes de placer sexual de hombres que interactúan, no con ellas, sino con un balón.

¿Quiere que opine sobre https://t.co/oMonXZWiwg de #VickyForm. Me parece que la pasión es degradada a 'pues me vengo en lo que este hombre no me necesita'. ¿Qué tal solo chicas viendo el mundial mientras tienen orgasmos, porque las mujeres saben sentir la pasión?