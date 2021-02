La increíble historia del calzón que casi provoca una muerte

Un calzón puede resultar un arma mortal en ciertos casos. Un hombre tuvo un serio accidente en Uruapan, Michoacán, luego de que una prenda íntima volara por los aires.

La tanga de color morado aparentemente se desprendió de algún tendedero por los fuertes vientos en la zona, voló hacia la carretera y cubrió el rostro de un motociclista, provocando que este perdiera visibilidad y control de su vehículo, cayendo estrepitosamente al pavimento.

Luego de reportarse el accidente, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes trasladaron al lesionado a un Hospital de la zona, donde se le reportó fuera de peligro.





Al ser entrevistado, el asustado motociclista dijo que el calzón llegó volando de repente y le cubrió el rostro, y aunque por un instante respiró la sensualidad del hecho, inmediatamente inició una desesperada acción para quitarse la prenda, lo que provocó que perdiera el control y derrapara, cayendo sobre la carretera.

“Casi me mato, y todo por un calzón”, dijo el accidentado.

“Ahora pues solo quiero conocer a la dueña de la prenda que casi me mata y con eso me robó el corazón, pues prácticamente me tiro un calzón y no puedo apartarla de mi mente. Ojalá aparezca y pueda invitarla a salir”, finalizó, tomando con gracia el hecho.





