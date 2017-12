Satélites captan desde el espacio incendios en California

AGENCIAS 08/12/2017 03:24 p.m.

Los satélites de la misión Sentinel-2 de la Agencia Europea del Espacio (ESA) han captado "la devastación" provocada por la oleada de incendios que azotan el sur de California (Estados Unidos), donde al menos 200 mil personas han sido evacuadas de sus domicilios.

También te puede interesar: Para Trump, no construir el muro lo haría infeliz.

En un comunicado, la ESA muestra una imagen captada el pasado 5 diciembre que recoge "las llamas y el humo" que devastan el noroeste de Los Ángeles, en el sur de California.

Flames and smoke from the fierce blazes devastating northwest #LosAngeles in Southern #California - captured by @ESA_EO @CopernicusEU #Sentinel2 on 5 December 2017 https://t.co/7lV2gL5aQj pic.twitter.com/kC30kBzXfY