Calificadoras de riesgo y las sospechas de sus conflictos de interés

Este miércoles la nota de México que da la calificadora Fitch Ratings, bajó de BBB+ a BBB; en adición, la firma Moody's revisó la perspectiva de la puntuación soberana del país de estable a negativa. Pese a ello, la nación mantiene su calificación de A3.

Aunque ambas calificadoras no lo mencionaron de manera explícita, Fitch menciona "las amenazas externas de las tensiones comerciales" supone una referencia a los posibles aranceles que a partir del próximo 10 de junio, de manera unilateral, el gobierno de Donald Trump impondría a México.

A finales de enero de este año, se dio a conocer la baja en la calificación de Pemex (de “BBB+” a “BBB-“) emitida por la calificadora de riesgo crediticio, Fitch. Sin embargo se ha llegado a apuntar que existe un conflicto de intereses dentro de estas instituciones, en torno a la generación de las puntuaciones, de acuerdo con José Luis González Narro.

En una publicación del Colegio de Contadores Públicos de México, González Narro anota que “las agencias calificadoras de riesgos pueden convertirse en actores nefastos luego de una crisis”.

Ello se explica en que, primero, dichas instituciones fracasan al predecir las crisis. Al estallar las caídas, se reducen las calificaciones crediticias justo cuando las instituciones o los soberanos necesitan del apalancamiento en función de logar una recuperación económica.

En distintas crisis financieras como la de 2008 desatada en Estados Unidos debido a las notas positivas emitidas a las hipotecas subprime en el sector inmobiliario, se ha señalado la responsabilidad que pueden llegar a tener las calificadoras en grandes depresiones económicas. En esta crisis estuvieron involucradas las firmas Moody´s y Standard & Poor´s.

Otros ejemplos de la intervención de las calificadoras en pérdidas monetarias son el caso Enron, en el que a través de un fraude la compañía de transporte de gas logró posicionarse en el séptimo lugar de la economía estadounidense; así como la crisis económica en Asia de 1997, la cual se originó en Tailandia y arrastró –en efecto dominó- a varios países del sureste continental.

CONFLICTOS DE INTERÉS

De acuerdo con el artículo de José Luis González, el conflicto de intereses que pueda predominar en las prácticas de las calificadoras podría derivarse de la estructura en que se desenvuelve este sector. De manera específica, el problema se centra en que quien paga a las calificadoras de riesgo es el propio Emisor - es decir, la entidad que recibe la calificación- y no los inversionistas que se benefician con la información de las entidades calificantes.

En virtud de ello, existe el riesgo de que aquellos que pagan por las calificaciones se acerquen a la calificadora que le ponga los mejores ratios.

“Pareciera que lo que diferencia a una agencia calificadora de otra es el rating que están dispuestas a poner, y no los procesos utilizados para garantizar la calidad en la calificación, es decir, calificaciones precisas”, se lee en el documento.

Por su parte, luego de que se hiciera pública la nueva calificación a Pemex, Andrés Manuel López Obrador tildó de hipócrita el puntaje de Fitch.

“Estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la reforma energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex, y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera y no dijeron nada, guardaron un silencio cómplice”, detalló AMLO.

Además de la que este martes calificó a la petrolera nacional, en México operan firmas como Moody´s y Standard & Poor´s. Esta tercia de calificadoras controla más del 90% del mercado de calificaciones a empresas y países.

