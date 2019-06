Por esta razón los hombres sienten dolor en los testículos si no llegan al orgasmo

Existen muchos mitos en cuanto a los órganos reproductores, tal vez has escuchado algunos con tus amigos.

Uno de ellos es que si los hombres se excitarse y cuando todo está por ocurrir, algo pasa y la relación sexual no se consuma, entonces "se ponen azules".

Pues quizá suena a broma pero si esto le ha ocurrido a tu pareja, podría ser señal de un problema de salud.

De acuerdo a Soy Carmín, expertos revelan por qué duelen los testículos cuando un hombre no llega al orgasmo.

Coloquialmente, en países como EU, el término más empleado es "blue balls" (bolas azules) pero no es algo literal, los testículos de los chicos no se tornan azules aunque el dolor sí es real.

Recientemente Abbas Kanani, un farmacéutico experto en testículos reveló a una revista femenina sobre el tema es información de gran valor.

Y es que aunque solemos enfocarnos en la salud femenina, no está de más informarnos sobre la salud masculina y las señales de alerta que puede experimentar nuestra pareja. Una sexualidad es trabajo de todos.

De acuerdo al Dr. Kanani, el término médico es "hipertensión epididimal" y se refiere a ese dolor en la región testicular que aparece cuando un hombre se excita y no consuma la relación sexual.

En este proceso, la circulación sanguínea aumenta en la zona genital, haciendo que los testículos aumenten su tamaño, el semen se acumula en ellos y el pene se pone rígido, ocurre la erección y los testículos también aumentan de peso, pero cuando no hay eyaculación, este exceso de sangre se queda en la zona y es la presión que genera la causa de dolor.

Cabe señalar que la molestia puede extenderse hasta la zona abdominal.

Si durante la relación sexual el hombre no eyacula, esta sensación puede ser instantánea, pero si solo se trata de pensamientos sexuales o está viendo películas de adulto, el dolor puede aparecer hasta un par de horas después, no se necesita una erección para sentir esta molestia.

¿HAY UN TRATAMIENTO?

Sí, simplemente consumar la relación y hacer que el hombre llegue al orgasmo para poder eyacular. Así, la sangre acumulada se mueve y todo regresa a su tamaño y peso habitual. Si bien la eyaculación es la forma más rápida de aliviar la molesta, si esta no ocurre no queda más que esperar.

EL DOLOR EN LOS TESTICULOS PUEDE SER SÍNTOMA DE ALGO MÁS

Cuando la molestia es recurrente o dura demasiado tiempo, aún sin tener actividad sexual, pudiera ser un síntoma de epididimitis, una inflamación del conducto que lleva los espermatozoides a los testículos.

Según aclara el Dr. Kanani, en los peores escenarios, esta molestia podría alertar sobre diabetes. Este padecimiento daña los nervios y por eso podría estar provocando el dolor, ante cualquier duda lo mejor es acudir con un especialista.

Lo que no debes olvidar es que si tu pareja experimenta este dolor, no puede forzarte a tener relaciones para mejorarle, puede recurrir a la masturbación o simplemente esperar, no hay pretextos para obligarte a tener sexo, nunca.

