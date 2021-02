Calderón denuncia que bloquearon su cuenta de Twitter

Luego de que difundiera un video en el que una venezolana pide no votar por Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones presidenciales de México, el ex presidente Felipe Calderón denunció que su cuenta de Twitter fue “bloqueada indebidamente”.

A través de su página de Facebook, el ex mandatario envió dos mensajes, uno para denunciar que le bloquearon su cuenta de Twitter y el siguiente para avisar que ya la había recuperado.

Este fue el primer mensaje:

“Mi cuenta de Twitter @felipecalderon está bloqueada indebidamente, no tengo acceso a ella. No sé si es un hacker, o una campaña de saboteadores denunciando masiva y falsamente mis mensajes. Les aviso por este medio, en espera de poder solucionar pronto esta anomalía”.

Y el segundo:

“Afortunadamente pude lograr acceder al control de mi cuenta de Twitter. Por varias horas no tuve acceso a mi cuenta, afortunadamente ya lo he recuperado y me dará mucho gusto seguir en contacto con todos ustedes”.

El video de la venezolana

Ayer por la tarde, el ex Presidente compartió en su cuenta de Twitter un video de una mujer que dijo llamarse Carmen Martílez y ser de nacionalidad venezolana.

La mujer hace posicionamientos en contra del precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, como aceptar “ser una de las cobardes que se fue hace 14 años de Venezuela porque ya veía lo que se está viendo hoy en Venezuela”.

La presunta venezolana, quien reside en México, llamó a los mexicanos a no creer en el “cuento” del comunismo, el socialismo y “toda esa mierda de izquierda”.

“No sean ingenuos, los venezolanos dijimos nosotros no somos como los cubanos y miren lo que nos está pasando, dijimos que en Venezuela si iba a triunfar Chávez (Hugo) y que era el único que valía la pena votar”, agregó.

“Por favor México, despierta, cabrón, despierta, no voten por la izquierda, no voten por López Obrador, no lo hagan por sus hijos, por México, no voten por López Obrador”, detalló.

Al compartir el video, Felipe Calderón citó algunas frases de la mujer y remató con la frase: “impactante video de una venezolana que votó por Chávez”.

"¡Por favor México, despierta, despierta c..!" "No sean ingenuos". Impactante video de una venezolana que votó por Chávez... https://t.co/pbyyZRMicb — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 18 de enero de 2018

lrc