ENTREVISTA

A Calderón le faltó estrategia en combate al crimen: líder del PAN

El Frente descarta alianza con José Antonio Meade, pero todos los priistas de bien son recibidos, afirma Damián Zepeda

ROBERTO ROCK L. 29/04/2018 09:54 p.m.

El líder del PAN, Damián Zepeda, asegura que Ricardo Anaya alcanzará y vencerá a AMLO el 1 de julio

A 65 días de la jornada electoral del 1 de julio, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, reconoce que el PAN le ha quedado a deber a México cuando dos de sus militantes fueron jefes del Ejecutivo.

Aunque destaca los avances que hubo en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón (ley de transparencia, servicio profesional de carrera, el seguro popular o la mayor inversión en infraestructura), admitió que no se rompió el pacto de impunidad con los corruptos pues se trabajó con Elba Esther Gordillo, y no se hizo nada contra Carlos Romero Deschamps, líder de los petroleros.

O que faltó estrategia para combatir al crimen.

"Hubo más violencia. Felipe Calderón tomó la decisión correcta de combatir la delincuencia, pero se hizo sin estrategia. Había que hacerlo con más inteligencia y menos balas".

Con respecto a la elección de 2018 sus expectativas son muy altas: ganar la Presidencia de la República, lograr una mayoría estable en el Congreso para realizar los cambios que requiere el país y superar los triunfos logrados: ganar más de 12 gubernaturas y más de 479 alcaldías. "Lo que hoy tenemos es el piso", afirma.

En entrevista con LA SILLA ROTA, al joven dirigente de los panistas se le pregunta sobre la versión que corre entre algunos empresarios que se manifiestan en contra de López Obrador, en el sentido de que en un momento dado el candidato de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, se debe sumar a Ricardo Anaya. Zepeda lo descarta.

"Más que un acuerdo copular, que eso no va a suceder, no estamos buscando una alianza PAN-PRI. No lo estamos buscando. Somos un partido político de oposición que busca cambiar el régimen. Lo que sí creemos es que en todos los partidos hay gente buena y el llamado que hacemos es a la gente de bien, que nos sumemos a la única persona que le puede ganar a López Obrador, que es Ricardo Anaya ".

El dirigente de Acción Nacional rechaza el calificativo de "PRI-AN" que les ha endilgado el candidato Andrés Manuel López Obrador, "El PRI-AN lo constituyen los priistas y los panistas "rebeldes" que han pactado a cambio de cargos, en el Congreso, dice.

Sobre la eventual creación de un nuevo partido con Felipe Calderón a la cabeza, responde: "(el tema) no es de mi interés".

En materia del gobierno de coalición, aseguró que en caso de ganar la Presidencia los cargos en el gabinete no serán distribuidos sobre la base de cuotas entre los partidos que apoyan a Anaya. Por supuesto que se hará participar a los tres partidos que conforman la coalición, pero no será un asunto de cuotas sino de los mejores perfiles para cada responsabilidad. Las propuestas deberán ser ratificadas por el Congreso.

El joven presidente del panismo recibe a LA SILLA ROTA en sus oficinas desde donde se hace una transmisión vía Facebook Live. La pregunta obligada de inicio es su balance sobre el debate que sostuvieron los cinco candidatos a la Presidencia el domingo pasado.

"Ricardo Anaya, por mucho, ganó el debate, y al concluir quedó claro que ésta es una contienda de dos: Anaya y Andrés Manuel López Obrador", enfatiza.

Si bien reconoce que el aspirante de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, va a la cabeza en las encuestas, en su opinión la diferencia entre el primero y el segundo lugar, en el cual aparece Anaya, se está acortando.

"López Obrador ha estado en campaña durante 18 años y a Ricardo apenas lo están terminando de conocer. Lo vamos a alcanzar".

Se le cuestiona sobre la presencia que ha ganado Morena en el norte del país, donde antes era marginal su votación. "No es la izquierda, aclara, es López Obrador". Asegura que Morena no cuenta con una estructura en esos estados y que lo que hace subir sus números es el propio candidato presidencial. Apunta que es peligroso porque no se conoce bien a bien quiénes son los morenistas locales.

Cuando se le pregunta qué es lo que pasa en el PAN que muchos expresidentes de su partido han renunciado, como lo han hecho otros integrantes, pidió poner las cosas en su dimensión. Asegura que en el partido hay 300 mil militantes y si acaso se han ido 20 personas en este proceso.

"Y se fueron porque vinieron a exigir una candidatura, sobre todo plurinominal. Yo los respetaría si se fueran por cosas de fondo. Si quieren venir a exigir, la puerta está muy grande", subraya.

Reconoce que el partido tiene una vida muy activa y que las decisiones que se toman se hacen por consenso. Ejemplificó diciendo que de los candidatos a las elecciones del pasado reciente no todos eran afines al grupo de Anaya y aun así fueron nominados. Y ganaron.

También se ha acusado al PAN de haber modificado los estatutos para que las decisiones sobre candidaturas se tomen en el marco de la Comisión Permanente del partido. Zepeda aclara que la reforma fue hecha por el anterior presidente del partido, y que para que se pueda nominar a un candidato desde el PAN nacional, primero se tiene que contar con el visto bueno del comité estatal.

Se le recordó el diferendo que hubo con el gobernador Javier Corral y aseguró que algún personaje interesado le había pasado información errónea. Cuando las cosas se aclararon, dice, ya no hubo problema.

Sobre las acusaciones que han pesado sobre el candidato de "Por México al Frente", Ricardo Anaya sobre la venta de una nave industrial, cuyo pago pasó por varios países antes de llegar a la cuenta bancaria del aspirante, se le preguntó:

- Incluso Jorge Castañeda, uno de los estrategas de la campaña ha dicho que sí le pegó a Anaya. Parecería que se está agotando el tema, pero ayer salió algo en España ¿Cuál es el estatus del tema?

- Pues nada. Es un invento del gobierno. Fue un ataque, fue brutal, nunca antes visto, creo yo, así de agresivo, con el uso de la PGR, tanto que el propio tribunal ya les dijo "estás interviniendo", también el INE. Y al día de hoy no hay una sola acusación. No la hay. Y ya no vamos a perder el tiempo con eso. Es evidente que es el PRI, es evidente que ya se va. Nuestra contienda es con López Obrador.

Cuando se le menciona que también un periódico español publicó que en Europa se investiga a su candidato, él responde: "Es lo mismo, están muy ´hacendocitos´ en eso".

LEA TAMBIEN Anaya recomienda a AMLO doble amlodipino para que se calme El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, advierte del regreso del AMLO violento que todos conocen

LEA TAMBIEN Anaya, el candidato que más ha gastado en campaña El candidato de la coalición "Por México al Frente" ha gastado prácticamente el 75% del total de los 157.2 millones de pesos que se han erogado en el periodo

AJ