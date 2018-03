ERROR TECNOLÓGICO

Cajero falla y le "regala" miles de dólares; ahora se los cobran

Un banco de Wichita busca recuperar el dinero que perdió cuando una mujer realizó retiros al darse cuenta que daba billetes de 100 dólares en vez de 5 dólares

REDACCIÓN 26/02/2018 02:00 p.m.

Un banco de Wichita busca recuperar el dinero que perdió cuando una mujer realizó más de 50 retiros en efectivo de un cajero automático tras darse cuenta de que, por error, entregaba billetes de 100 dólares en lugar de 5.

Christina Ochoa es la acusada y enfrenta una demanda del Central National Bank por la que debe abonar un total de 11 mil 600 dólares más intereses. La institución bancaria alegó que Ochoa se dio cuenta rápidamente de que el cajero automático no funcionaba bien e hizo los retiros para maximizar lo que recibía: al final, en lugar de mil 485 dólares se llevó 14 mil 120. Con ellos pagó en el mismo día el enganche para un par de coches.





Las acusaciones no sólo le señalan a ella. También incluyen a su madre, Christy Ochoa, que condujo a su hija al cajero. "La primera vez que el cajero automático dio más dinero de lo debido Christina y Christy tenían el deber de devolver los fondos excedentes al banco", se lee en la demanda. "No solo no lo hicieron, sino que sacaron provecho de la situación haciendo más de cincuenta retiros, la mayoría con minutos de diferencia entre uno y otro".

No obstante, madre e hija lo niegan. Christy Ochoa alega que su hija hizo tantas transacciones porque quería billetes de cinco dólares para decorar una "tarta de dinero" como regalo para un conocido que acababa de tener un bebé.

Luego del error. El banco ha retenido los fondos de la cuenta de Christina Ochoa. Además, ha congelado otros 680 dólares depositados más tarde. Asimismo, pretende embargar dos coches que las Ochoa compraron con el dinero del cajero. Desde la entidad alegan que abonaron la entrada para los vehículos –3 mil dólares- se abonó en efectivo y

en billetes de 100. Según Ochoa, el dinero venía de fondos propios, ajenos al episodio con el cajero.





