Caja de Pandora, en España, proyecto contra el acoso

Al menos 3 mil mujeres en España vinculadas al mundo de las artes visuales, plásticas y hasta literaria se han unido para combatir el acoso y abusos sexuales a los que han sido víctimas.

La Caja de Pandora, así se llama este Me Too español, que se da luego del movimiento contra los delitos sexuales que se han denunciado en Hollywood.

De acuerdo con El País, estas mujeres se han organizado a través de una conversación privada en Facebook, donde han denunciado abusos tanto sexuales como de poder, así como tocamientos, intimidaciones, y demás comportamientos machistas en sus diferentes niveles.

No sólo se trata de reunir denuncias, sino también de escuchar, aconsejar y cuidar a las víctimas.

Si bien, hasta el momento todo es privado, ya detectan testimonios diversos que señalan a una misma persona.

Además, aseguran ya se está armando para actuar cuando el panorama sea propicio.

El grupo se formó el verano del año pasado, cuando se dio a conocer el caso de Carmen Tomé, una artista que denunció abusos de Javier Duero, quien era comisario invitado en el centro alicantino de Las Cigarreras en unas jornadas artísticas en 2017.

El caso entre Tomé y Duero continúa, ahora con el respaldo de La Caja de Pandora.

La que dio a conocer el movimiento de las pandoras fue Susana Blas, comisaria de exposiciones

“Hay mucho dolor y casos tremebundos que directamente derivamos a consultas psiquiátricas, porque necesitan ayuda”

Ante los cuestionamientos sobre por qué no salen a la luz como el Me Too estadunidense, Blas señala que están armando todo con calma, quieren “cambiar las estructuras”.

“Vamos con calma, queremos cambiar las estructuras y esta es una fase para recabar datos, confesiones, porque conocemos casos en que ellas fueron a juicio y ganaron y a pesar de todo tuvieron que marcharse de la Universidad, por ejemplo, mientras sus agresores seguían allí. Queremos ir con calma”

Además de las confesiones y el apoyo, las pandoras están formando una recolecta para afrontar juicios y pagar abogados, por el momento centrado en el caso de Carmen Tomé.

Blas señala que el hecho de que La Caja de Pandora exista ya infunde temor a quienes tiene algo que ocultar.

