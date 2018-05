Espectáculos

Galilea Montijo sufre aparatosa caída y enseña todo

La conductora del programa "Hoy" apoyó al entrenador Diego Di Marco con una rutina en pareja

REDACCIÓN 24/05/2018 04:42 p.m.

Galilea Montijo no logró mantener el equilibrio y cayó al suelo, provocando las risas de sus compañeros. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El día de ayer en el programa "Hoy" la conductora Galilea Montijo sufrió una caída durante la transmisión en vivo.

Mediante redes sociales se compartió el video de la sección de "Estrella fit" donde Galilea Montijo acompañada de Roxana Castellanos, y recibieron a Diego Di Marco para hablar del entrenamiento del luchador "Dragón Rojo Jr.".

#lookdehoy Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 23 May, 2018 a las 9:50 PDT

Después de conocer su dieta y acondicionamiento físico ya en el foro, Di Marco mostró un ti de pareja, de acuerdo a Grupo Fórmula.

Para realizar el ejercicio, Diego le pidió a Galilea sentarse en su espalda, debido a que la conductora no quiso perder el estilo y no mostrar de más, no logró sentarse adecuadamente y cayó al suelo, provocando las risas del entrenador y Roxana Castellanos.

Lo hiciste muy bien, Galilea. Sólo te tenías que sentar", dijo Diego a la conductora quien respondió: "Es que lo quise hacer con estilo, pero estos tacones no me dejan [...] Agárrese bien señora porque si no le va a pasar lo que a mí

Y al intentarlo nuevamente el entrenador le dijo "pesas mucho", Galilea le respondió, "sí peso mucho" y al notar el error del entrenador de inmediato dijo, "No, no pesas mucho, eres una barita de nardo".

Y así terminé Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 29 Abr, 2018 a las 9:27 PDT

