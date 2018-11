Vuelven a hackear a Caeli, intentan vender su cuenta por 5 mil dólares

Hace unas horas la youtuber Caeli, reportó a través de Twitter que su Instagram había sido hackeado por un hombre, desgraciadamente no pudo hacer nada para bloquear la cuenta ya que sus datos fueron cambiados.

De acuerdo con El Pulso de San Luis, al borde del llanto, Caeli hizo un en vivo a través de la plataforma, para pedirles a sus seguidores que reportaran la cuenta, también explicó que habían cambiado la contraseña, el teléfono y el mail y que la estaban vendiendo a través de sus historias de Instagram, logrando miles de comentarios en la única foto que publicó.

URGENTE!! Me hackear on mi instagram bebes!! Podrá or vayan a mi instagram y resporteblo muchísimo para que lo bloqueen!!! Ayuda por favor