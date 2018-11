Filtran presunto video sexual de la youtuber Caeli y la critican en redes

El día de ayer la youtuber Caelike reveló mediante su cuenta de Twitter que en el aeropuerto le habían perdido una maleta, donde traía "cosas importantes"; ahora la joven se enfrenta al escrutinio tras la filtración de un video íntimo que ha provocado la molestia de sus seguidores.

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!??Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA... Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair