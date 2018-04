Así respondió Caeli ante la filtración de su video íntimo

REDACCIÓN 02/04/2018 06:32 p.m.

Ante la ola de comentarios y memes tras la filtración de un video íntimo de la youtuber Caeli, ella responde a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con El Siglo de Torreón, la youtuber pidió a sus seguidores que ignoran el video que tiene más de un año y que se concentraran en su trabajo: "Gente que vive en el pasado y se preocupa por un video de HACE 6 AÑOS. Mis amores. Ustedes me conocen y saben cómo soy en realidad. Soy la misma que se preocupa por hacerlos reír y que pasen un buen rato siempre".

Apenas el domingo, Caeli reveló que se le había perdió una maleta en donde estaba su cámara y visa.

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!??Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA... Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair