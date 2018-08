Este detalle en el cuerpo de Caeli preocupa a sus fans

REDACCIÓN 07/08/2018 07:15 p.m.

La youtuber Caeli publicó unas sexys fotos para consentir a sus seguidores, pero las imágenes tuvieron el efecto contrario y sus fans terminaron preocupados el evidente detalle que refleja el cuerpo de la joven.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la youtuber decidió posar en short y top para sus seguidores de Instagram, las fotos lejos de mostrar sensualidad exhibieron la notoria pérdida de peso de Caeli.

Holi??????? Comenta tu combinación de emojis favorita! Una publicación compartida de Caeli (@caeliyt) el 5 Ago, 2018 a las 5:42 PDT

Muchos de sus fans comenzaron a comentar sobre la extrema delgadez que presenta la joven, incluso dejaron claro su preocupación por el radical cambio de Caeli.

"Me preocupa que estés muy delgadita", "As adelgasado mucho me gustaba mas cuando estabas mas llenita y no mostrabas tanto" (sic) "Que horrible te vez de flaca Caeli", son algunos comentarios que recibió la youtuber en las imágenes.

¿Tú qué opinas de las fotos de Caeli?

