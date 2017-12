FOTOGALERÍA Y MEMES

Para celebrar fin de año, WhatsApp sufre caída mundial

No te alarmes si tus mensajes con buenos deseos por fin de año no salen, no es tu celular es la aplicación

REDACCIÓN 31/12/2017 01:10 p.m.

WhatsApp cae a nivel mundial (Especial)

Este 31 de diciembre WhatsApp tuvo una nueva caída de su servicio a nivel mundial. Así que no te alarmes si tus mensajes con buenos deseos por fin de año no salen, no es tu celular es WhatsApp.

Bien #WhatsApp ganando como siempre en el último día del año ????????? pic.twitter.com/SikI8BVGmm — E (@Nalem69) 31 de diciembre de 2017

Aproximadamente a las 13:00 horas de México, distintos usuarios han reportado que se quedaron sin servicio de la red social.

WhatsApp trolleando el último día del año pic.twitter.com/7NZI6AWHMH — Chiis (@chiistorra) 31 de diciembre de 2017

En redes sociales como Twitter, los usuarios de redes sociales han reportado la falla y compartido memes.

Oye te gustaria ser mi ..... se cae #WhatsApp y queda tipo pic.twitter.com/GOkyKXL87x — Erika Navarrete (@eximena95) 31 de diciembre de 2017

yo cuando me enteró que #WhatsApp se cae y ella me iba a pasar el pack ?? pic.twitter.com/Ps85caymWd — ???? (@ErickNavas_) 31 de diciembre de 2017

Para los que aun no saben que sucedió con WhatsApp

Descripción Gráfica ?? pic.twitter.com/JZ18rgCN0g — JM?Lüis :3strada ???? (@J_Luis3strada) 31 de diciembre de 2017

Ha caído whatsapp y no voy a poder felicitar a nadie pic.twitter.com/xiXIEMEB7c — Laury?? (@laurentplum) 31 de diciembre de 2017

Con información de SoftZone

fmma

