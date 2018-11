Cae bus a río tras discutir chofer y pasajera (VIDEO)

REDACCIÓN 02/11/2018 10:38 a.m.

Una pelea entre una pasajera y el conductor fue la causa del accidente de autobús sucedido el pasado fin de semana en la ciudad china de Chongqing, en el que murieron 15 personas, después de que el vehículo se precipitara desde un puente al río Yangtsé.

Videos capture the moment a bus in SW China's Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM