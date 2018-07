EL SALDO ELECTORAL

Caen cacicazgos, pero son más los que se mantienen

Morena arrasó en las alcaldías de la CDMX, pero hay tribus que no continuarán en el poder pese a la "fuerza guinda"

SHARENII GUZMÁN 05/07/2018 09:23 p.m.

La dupla Lobo-Arias perdió el control en la Gustavo A. Madero. (Archivo / Cuartoscuro).

De las seis delegaciones de la Ciudad de México que aún gobierna el PRD perdió cuatro en las elecciones del 1 de julio. Sólo mantendrá dos: Venustiano Carranza, con Julio César Moreno y Coyoacán, con el exfutbolista Manuel Negrete.

El Sol Azteca, partido hegemónico desde 1997, casi quedó borrado del mapa político electoral de la Ciudad de México. No sólo no ganó la Jefatura de Gobierno, sino que Morena le arrebató la mayoría de sus bastiones: demarcaciones donde grupos afines a Miguel Ángel Mancera se enquistaron en el poder, incluso desde antes de este sexenio.

El abogado y analista político, Luis Farías, consideró que la debacle del PRD se debe a varios factores: a la alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano, donde privaron más los intereses personales de los líderes de los partidos; el otro elemento fue el fenómeno Morena y Andrés Manuel López Obrador que no sólo arrasó en el país sino también en la ciudad, y la tercera razón fue el origen tribal del Sol Azteca.

"Cuando llega Mancera al gobierno de la ciudad, el PRD le cedió muchos espacios y lo que hace es tratar de armar su propia tribu a través de Héctor Serrano, pero lo que hizo fue desmantelar a las otras corrientes, donde la mayoría de sus integrantes se fueron a Morena. Y al final cuando buscaron la estructura del partido, sólo quedaba el grupo de Serrano".

Si la hegemonía del PRD se redujo a dos alcaldías, indicó el especialista, fue por el desgaste del ejercicio del poder por grupos enquistados en las delegaciones.

"Tarde que temprano la ciudadanía le pasó la factura a estos grupos, matrimonios o sociedades, que durante mucho tiempo estuvieron en el poder en esas demarcaciones. El poder desgasta y el PRD está pagando los costos de 18 años en el ejercicio del poder".

LOS GRUPOS PERREDISTAS QUE SE QUEDARON FUERA

Es el caso de la Gustavo A. Madero, gobernada desde 2009 en periodos distintos aunque consecutivos por Víctor Hugo Lobo Román y Nora Arias, también conocidos como la "pareja imperial" de la GAM. En Iztacalco, la perredista Elizabeth Mateos estuvo en el poder en 2009, su esposo la sucedió y ahora quería encabezar la alcaldía.

En Álvaro Obregón, alcaldía donde obtuvo el triunfo Layda Sansores de Morena, no hubo parejas imperiales, pero sí el grupo del diputado local Leonel Luna, quien gobernó la delegación de 2006 a 2009 y luego de 2012 a 2015. Entre esos periodos quedaron al mando políticos impulsados por él. Almícar Ganado, candidato del Frente para este 2018, es cercano al exdelegado.

Para Farías, los escándalos que acompañaron a Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, a la actual delegada y al candidato ganador, fue el motivo del porqué la ciudadanía de esta demarcación cobró la factura .

"La gente ya estaba hasta el copete de esta mafia inmobiliaria y de estos escándalos que no pudieron cubrir. Me tocó escuchar que los vecinos decían que no importaba que ganara Layda Sansores (de Morena), con tal de sacar a Leonel Luna. Era tal el coraje que no entendían razones", lamentó.

Iztapalapa era otro bastión del PRD que, por ser la delegación con más habitantes y mayor presupuesto, era considerada una de las "joyas de la corona" de la ciudad. Es gobernada por Dione Anguiano y la candidata del Frente para sucederla fue Karen Quiroga Anguiano, su sobrina. Incluso la hermana de Karen contendió por una diputación local del distrito de Iztapalapa; sin embargo, ninguna de las dos ganaron.

Dione y Karen pertenecen a la corriente interna de Sol Azteca: Vanguardia Progresista, una tribu vinculada con Miguel Ángel Mancera y funcionarios cercanos al mandatario local con licencia.

Uno de sus líderes es Héctor Serrano, quien fue secretario de Gobierno y de Movilidad, y ahora podría alcanzar una diputación federal por la vía plurinominal. Su hijo Héctor Serrano Azamar fue postulado al Congreso de la ciudad, no obtuvo la curul.

También a Vanguardia Progresista pertenecen Almircar Ganado, Leonel Luna y la mayoría de los aspirantes a diputados locales del Frente, quienes no ganaron.

LOS ´CACICAZGOS´ DEL PRD QUE SE MANTIENEN EN LA CDMX

"Por la CDMX al Frente" consiguió cuatro alcaldías, de las cuales dos fueron con candidatos del PRD. En Venustiano Carranza el alcalde electo es el exdiputado federal, Julio César Moreno Rivera, de la expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN) cuyo líder es el senador mexiquense Héctor Bautista.

Moreno Rivera fue jefe delegacional de Venustiano Carranza de 2006 a 2009 y después se fue a la ALDF. De 2009 a 2015 estuvieron en el cargo: Alejandro Piña y Manuel Ballesteros, dos de sus hombres cercanos.

En 2015, su hermano, Israel Moreno ganó la demarcación. No obstante, en 2017 fue destituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por laudos laborales. En este 2018, Ballesteros se lanzó de precandidato del Frente, aunque quien se quedó con la candidatura fue Julio César.

En Venustiano Carranza, los hermanos Moreno han sido acusados de desvíos, promover los megadesarrollos inmobiliarios y de mantener "terror" entre los vecinos y comerciantes que no los apoyan.

En Coyoacán logró mantener la alcaldía del PRD el exfutbolista Manuel Negrete y aunque fue candidato externo del Frente, durante las administraciones de Mauricio Toledo y Valentín Maldonado se desempeñó como asesor deportivo.

Vecinos opositores de este grupo en Coyoacán indicaron que a pesar de Negrete ganó, consideran que el equipo de Toledo y Maldonado se mantendrá en el poder, ya que el exfutbolista de los Pumas no tiene experiencia como gobernante.

En ambas delegaciones: Coyoacán y Venustiano Carranza, Morena denunció que hubo compra de votos y diversas irregularidades durante el proceso y jornada electoral, por lo que debido a ello perdieron, señalaron integrantes de ese partido.

TERMINA ´REINADO´ DE "PAREJAS IMPERIALES"

Lobo Román encabezó la G.A.M. entre 2009 y 2012. Nora Arias la gobernó los siguientes tres años, y Lobo regresó de 2015 hasta inicios de 2018, que fue cuando pidió licencia para contender por la coalición "Por la CDMX al Frente" por una diputación local, que no ganó.

Nora se lanzó en estas elecciones como candidata también del Frente a la alcaldía; la perdió. Actualmente ella es legisladora.

Ambos han sido acusados de nepotismo, corrupción, represión a vecinos y empresarios que no son afines. Los dos son fundadores y líderes de la corriente territorial del PRD "Fuerza Democrática", que fundó Lobo Román en 2010. Al inicio pertenecía al bloque de Nueva Izquierda (NI), pero ahora está vinculada a Vanguardia Progresista de Héctor Serrano.

Con los resultados finales de los cómputos distritales, se confirma que el exdelegado del PRD, Francisco Chiguil de "Juntos Haremos Historia", coalición integrada por Morena, PES y PT, obtuvo la alcaldía de Gustavo A. Madero con 357 mil 622 votos. Mientras que la perredista y frentista Nora Arias recibió 221 mil 478 sufragios.

Iztacalco también es otra de las delegaciones donde otra "pareja imperial" del PRD la gobierna y quedará fuera después de que entre la nueva administración de Morena.

La diputada local, Elizabeth Mateos fue la candidata del Frente para la alcaldía durante este proceso electoral. Fue delegada de 2012 al 2015. La sucedió su esposo Carlos Estrada Meraz, mientras ella ocupó una curul en la ALDF. En marzo de este año, él pidió licencia para buscar una candidatura, pero no obtuvo ninguna.

En la gestión de los dos al frente de Iztacalco, sus adversarios políticos los acusaron de malos manejos del presupuesto, así como de nepotismo, pues familiares de Mateos se encontraban en la nómina de la delegación.

Elizabeth forma parte de la corriente Nueva Izquierda, conocida como "Los Chuchos". Ella es de las pocas integrantes de esta tribu perredista que quedaba en la ciudad. A su vez está Alfa Eliana González, candidata del Frente para Tlalpan, pero también perdió.

Armando Quintero de "Juntos Haremos Historia" ya es el alcalde electo de Iztacalco, luego que recibió del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) su acta de mayoría. Obtuvo 123 mil 097 votos y Elizabeth Mateos alcanzó 87 mil 973.

Armando Quintero gobernó Iztacalco con el PRD de 2003 a 2006, ha sido diputado federal y secretario de Transporte durante el gobierno de Marcelo Ebrard. También es tío de Elizabeth Mateos y aunque él impulsó su carrera política, supuestamente rompieron relación cuando Quintero se fue a Morena.

