Familiares buscan a maestra jubilada en Hermosillo; temen por su vida

El esposo e hijos de María del Rosario la han buscado por tres días sin éxito alguno

MONICA MIRANDA/CORRESPONSAL 26/04/2018 07:42 p.m.

"Ya agoté todo los recursos y mi esposa no aparece hace más de tres días", exclama con desesperación Javier Martínez.

Su esposa, María del Rosario salió de su casa el pasado lunes, atacada por una fuerte crisis emocional. No era la primera vez que salía sin rumbo, pero esta vez ya no regresó.

Javier cuenta que su cónyuge es maestra jubilada y padece de depresión severa y bipolaridad desde hace 12 años, por lo que hay días en los que su enfermedad la atacaba de manera grave.

Esa tarde, alrededor de las 5:25 María salió de su domicilio en la colonia Misión del Real al oriente de Hermosillo, con una bolsa de medicinas de receta que mantenían guardados en un cajón, por lo que temen por su vida.

"No habíamos tenido una situación como esta, eran pequeñas salidas, pero de unas cuantas horas, no tan grave como ahora, la encontrábamos rápido, ella recuerda todo después de pasar por estos eventos, ya es su condición que no sabe lo que está haciendo en ese momento", detalla Javier.

Al percatarse de que no regresaba, él y sus hijos salieron a buscarla por los alrededores de la colonia, sin éxito alguno. Publicaron anuncios en redes sociales con la imagen de María del Rosario, a la espera de que alguien la haya visto deambular por la ciudad.

El esposo, solicitó la ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública para dar con el paradero de su mujer. En su desesperación, pidió que un helicóptero de la dependencia sobrevolara la zona, pero lo apoyaron con los videos de vigilancia de los lugares cercanos a su desaparición.

"Si nos están apoyando ya estamos en algunas gestiones, ya me mostraron videos de las cámaras de seguridad de la ciudadanía", señala.

El matrimonio con 29 años de casados, tuvo que aprender a vivir desde hace poco más de una década con la enfermedad de María del Rosario, causada por una falla de glándulas dejaron de producir hormonas, lo que impidió el correcto funcionamiento de su cerebro.

Extremaron cuidados para evitar fugas, como la ocurrida el pasado lunes, e incluso hablaron con sus vecinos para prevenirlos sobre las crisis que sufría la maestra, para que, en caso de verla sola en las calles, dar aviso inmediato a los familiares.

A primera hora de este jueves, Javier acudió a las oficinas del Centro de Comando, Cómputo y Comunicación (C4), donde le permitieron acceder a las cámaras de video vigilancia de la ciudad para inspeccionar todo el sector próximo a su domicilio y tratar de localizar a su cónyuge.

Sin embargo, los familiares de la maestra no tuvieron éxito. Siguen en su búsqueda.

La madre de tres hijos de 27, 24 y 22 años, vestía pantalón de mezclilla y una blusa de color claro cuando salió de su casa el pasado lunes.

Mide aproximadamente 1.64 metros y es de tez clara, ojos verdes y cabello castaño. Piden a la comunidad hermosillense comunicarse al 911 en caso de tener cualquier información que dé con el paradero de María.

Autoridades de seguridad ya se abocaron a la búsqueda: Pavlovich

Aunque desconoce los detalles sobre el extravío de María del Rosario, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich señaló que le hicieron saber del caso y que son las corporaciones policiacas las que se están haciendo cargo.

Cualquier avance sobre la búsqueda dijo, serán los titulares de dichas dependencias los responsables de informar a la comunidad.

"Sí sé del caso y también se las connotaciones, pero me gustaría que ellos mejor explicaran el tema si es que lo pueden hacer, los de seguridad".

