Marco Antonio pudo ser obligado a consumir burundanga

Además de ser víctima de tortura neurocerebral con golpes, el joven de 17 años, Marco Antonio Sánchez Flores que fue detenido en El Rosario pudo ser obligado a consumir escopolamina, conocida coloquialmente como ´burundanga´, explica Nisaly Brito, psicóloga clínica defensora de derechos humanos de la infancia.

De acuerdo a la experta consultada por el diario Excélsior, los síntomas que presenta Marco Antonio son parecidos a los que ocasiona la sustancia.

"De manera frecuente, se usa en Colombia y en México hay algunos casos de personas que están involucradas en el crimen organizado, que se llama burundanga, y que dentro de sus efectos están algunos de los que muestra Marco Antonio: desorientación tiempo-espacio, pérdida completa de la memoria, deshidratación profunda y agresividad", explica.

Esta sustancia, en conjunto con el estrés postraumático podrían causar una afectación del sistema nervioso central.

"Valdría la pena que el gobierno de la ciudad pusiese a disposición de la familia un examen toxicológico que dé cuenta de qué tipo, qué dosis y con qué frecuencia pudo consumir sustancias activas que dañaron su sistema límbico, que tiene que ver con la memoria y los recuerdos", añadió.

Brito, afirma que el consumo de inhalantes en corto tiempo no ocasiona que el adicto no recuerde sucesos pasados de manera inmediata, como ocurre con el estudiante de la Prepa 8 de la UNAM, quien, de acuerdo con versiones de sus familiares, no los identifica.

"Los solventes, lo que hacen de manera inmediata, es que deprimen el sistema nervioso central y tienen síntomas parecidos a una intoxicación por alcohol, pero lo que Marco Antonio está demostrando en que tiene pérdida de memoria y aún se desconoce si es a largo o a corto plazo", lamentó.

