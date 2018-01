Vaticinios

El "Brujo Mayor" asegura que la mala racha de Shakira es por brujería

De acuerdo con los vaticinios del nigromante, la brujería en el mundo del espectáculo es una práctica popularizada

REDACCIÓN 05/01/2018 04:52 p.m.

El "Brujo Mayor" también dijo que las especulaciones sobre los problemas de Shakira en su matrimonio son producto del mismo hechizo (FOTO TOMADA DE WEB)

Esta semana Antonio Vázquez, conocido como "El Brujo Mayor", ofreció una conferencia de prensa donde dio sus predicciones para el 2018. El brujo aseguró que la mala racha de Shakira, quien canceló su gira por una enfermedad en las cuerdas vocales, se debe a un acto de brujería.

De acuerdo con el Diario de NY, este fue el vaticinio del hombre: "Ahí hay un caso extraordinario, no me gusta mucho hablar de estas cosas, pero yo siento que ahí hay una brujería en contra de ella (Shakira), está muy raro, es muy joven y muy saludable y de repente ya no puede cantar", y anticipó "No creo que se recupere".

En noviembre, la colombiana anunció la cancelación de su gira "El Dorado" debido a su padecimiento.

El conjunto de prácticas mágicas de las que según Vázquez, ha sido víctima la cantante colombiana, también han causado problemas en su matrimonio con el futbolista español Gerard Piqué.

