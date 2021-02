El programa español que enseñó sobre Marx a los niños

Pilar Miró cambió la dirección de programas infantiles. Dos nuevos productores ejecutivos comenzaron a hacer seguimiento del programa, cosa que nadie ajeno a 'La bola' había hecho hasta entonces: Lolo Rico tenía total autonomía sobre los contenidos. Lo que más les preocupaba eran Los Electroduendes: que si no eran exactamente para niños, que si criticaban a los políticos… esas cosas. Las presiones para que los programas infantiles no se metieran donde supuestamente no debían fueron en aumento. Quizá fue el principio del fin de ‘La bola de cristal’ ", narró a El Confidencial el documentalista Francisco Quintanar.