"El Bronco" reconoce que las tendencias no le favorecen

Rodríguez Calderón informó que regresará a continuar su gestión en el Gobierno de Nuevo León el día de mañana

REDACCIÓN 01/07/2018 10:18 p.m.

El Bronco reconoce que las tendencias no le favorecen. (Foto: tomada de la web)

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco' reconoció que la tendencia del voto no le favorece.

"No tuve el tiempo que se requería para poder convencer a los mexicanos aseguró a través de un mensaje que se puede encontrar en sus redes sociales.",dijo ante sus seguidores el candidato.

"Espero que las cosas se den positivamente y se dé una vuelta a la página a la democracia de México...que funcionarios públicos no gasten el dinero de los mexicanos", expresó.



Mañana Rodríguez Calderón ofrecerá una postura definitiva, pero reconoció que las encuestas no lo favorecen.

"El Bronco" informó que regresará a continuar su gestión en el Gobierno de Nuevo León.

"Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a @lopezobrador_ por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes.", escribió en su cuenta de Twitter



