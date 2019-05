Siguen las disputas en "Bronco": Lupe Esparza responde a las acusaciones de Ramiro y este no se queda callado

REDACCIÓN 30/04/2019 09:54 p.m.

Siguen las disputas en "Bronco", las acusaciones del tecladista Ramiro Delgado sobre maltrato y malos manejos al interior del grupo, hicieron reaccionar a Lupe Esparza, quien respondió a los señalamientos a través de un comunicado. Ramiro no se quedó callado y le contestó a su compañero.

De acuerdo con Infobae, el músico aseguró que el tema ya está en manos de sus abogados y aclaró que nunca dijo que Lupe Esparza le estuviera robando

El músico Ramiro Delgado respondió al comunicado que emitió el grupo Bronco, que contenía un mensaje de Lupe Esparza en el que lo llamaba a dialogar.

Fue Delgado quien declaró hace unos días que desde el 1 de marzo no se presentaba con la banda. Aseguró que se sintió víctima de una traición y malos tratos por parte de Esparza, quien además de su compañero fundador en la banda es su compadre.

Delgado dijo que no tenía muy clara la situación financiera de la banda, pues a él le estaban pagando como uno más en lugar de recibir el dinero que le correspondía como fundador de la banda.

En el comunicado que "Bronco" emitió ayer se aseguró que siempre han tratado de responder a las inquietudes de Delgado. Además se compartió un mensaje de Esparza en el que decía:

Ramiro, compadre, tú sabes que las cosas que estás diciendo en los medios no tienen fundamento. Te invito a que con la confianza que siempre nos hemos tenido, nos sentemos a hablar de cualquier inquietud que tengas para tratar de resolverlo de la mejor manera

LA RESPUESTA DE RAMIRO DELGADO

En una entrevista para el programa "Sale el Sol", Ramiro insistió en que el 1 de marzo fue la última fecha en la que tocó con "Bronco", "de ahí para acá nunca se me ha llamado". También comentó que el asunto ya es analizado por sus abogados y los de Esparza, que sostendrían una reunión.

Esperamos en Dios que esto se arregle pronto, ya los abogados tienen el tema en sus manos.

El acordeonista y tecladista lamentó que pese a sus problemas de salud por presión arterial elevada su compadre Lupe no lo haya buscado. "No me ha dicho ni siquiera '¿cómo estas compadre, cómo sigues?, vamos a trabajar', nada".

Delgado aclaró que nunca dijo que Esparza le estuviera robando y explicó que tienen una sociedad relacionada con el grupo en la que a cada uno le corresponde 50%.

Yo nunca he dicho que me está robando, yo lo que quiero es que me aclaren las cosas, las negociaciones que se han hecho y todos los conciertos porque está muy cerrado ahí.

Delgado también explicó que su hijo sigue siendo parte de la banda para que haga su papel y "Bronco" no pare. Insistió en el hecho de sentirse decepcionado por la actitud que Lupe Esparza tuvo hacia él.

Me siento muy decepcionado y triste porque mi compadre no me ha llamado. Yo estaba esperando que me hablara, lo dejé que pasara un mes y sin marcarme y por eso decidí hablar del tema

Lo que sigue ahora es que se haga una auditoría para conocer la situación financiera del grupo. "Vamos a ver cómo terminamos, sólo quiero que se aclare bien este tema".

