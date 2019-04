Ramiro Delgado denuncia traición y maltrato en el grupo "Bronco"

REDACCIÓN 25/04/2019 03:11 p.m.

En la década de los ochentas el grupo musical "Bronco" logró posicionarse en el agrado de la gente e inició su carrera que por más de treinta años los llevaron a alcanzar éxitos inimaginables.

De acuerdo a Infobae, la historia de éxitos que el grupo musical "Bronco" forjó durante más de tres décadas parece ahora amenazada por un conflicto interno, destapado por Ramiro Delgado, quien acusó de traición y maltratos a Lupe Esparza, el vocalista.

Durante una entrevista para el programa "Hoy" de Televisa, Ramiro Delgado reveló que Lupe Esparza no le ha dado un trato justo, sobre todo después de tener problemas relacionados con su presión arterial.

Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó.

Asimismo Ramiro Delgado reveló que "Bronco" cobra más de un millón de pesos por cada presentación que hacen. Sin embargo él no recibía la cantidad de dinero que le correspondía.

"Me pagaron como si fuera una persona más y yo soy el fundador del grupo. Entonces me dijeron 'si no te parece aquí le paramos'", señaló.

Ramiro Delgado aseguró que intentó contactar a Lupe Esparza, pero el cantante no le devolvió las llamadas, como tampoco lo hizo a los contadores que Delgado contrató para realizar una auditoría.

Cabe señalar que hasta ahora Lupe Esparza no ha hablado del tema, pero en la presentación de esta semana de "Bronco" en Tulum, Ramiro Delgado no apareció en el escenario.

Los inicios de Bronco

Lupe, Ramiro, Javier Villarreal y José Luis Villarreal, conocido como "Choche", conquistaron a millones de personas en los años 90 gracias a temas como Libros tontos, Adoro y Si te vuelves a enamorar.

Aunque el grupo fue creado en Nuevo León en los años 80, fue hasta la década siguiente que con sus canciones, que mezclaban los géneros de cumbia y ranchero, llenaban estadios e incluso hicieron una aparición en la telenovela Dos mujeres, un camino.

Aunque en esa misma década- en lo más alto de la fama, decidieron separarse, para 2003 los integrantes originales de la banda se reunieron pero como El Gigante de América por problemas con el uso del nombre "Bronco".

Fue hasta 2017 que recuperaron el nombre de Bronco y parecía que la banda volvería a tener una historia de éxitos. Incluso ese año se presentaron en el festival Vive Latino. Sin embargo, las declaraciones de Delgado parecen ensombrecer su camino.

Las tragedias de Bronco

Aunque aún no alcanzaban de popularidad en todo México, en Nuevo León el grupo ya era muy conocido a finales de los años 80 y fue justo en esa época cuando ocurrió una tragedia relacionada con Bronco.

En 1987 Bronco se presentó en el centro social La Fama, pero se registró un sobrecupo por la mala organización del evento. Un policía dio dos disparos que provocaron el pánico de la gente amontonada en el lugar y después se desató una estampida que terminó con siete personas muertas y cientos de heridos. Este incidente inspiró su canción Cumbia Triste.

Otra de las tragedias alrededor de la banda norteña fue el fallecimiento de "Choche". José Luis Villarreal murió el 30 de septiembre de 2012, a los 55 años, por problemas derivados de una enfermedad que padecía desde hace tiempo.

