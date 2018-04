DE GIRA POR QUERÉTARO

"El Bronco" dice que no puede contestar todas las llamadas y mensajes

El aspirante por la vía independiente contestó llamadas de sus seguidores, quienes lo cuestionaron sobre el candidato de "Por México al Frente"

REDACCIÓN 24/04/2018 03:42 p.m.

El Bronco contesta llamadas de sus seguidores y habla de Anaya (Foto de Twitter)

El aspirante independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Caldéron, "El Bronco", celebró que sus simpatizantes se den el tiempo de llamarlo por teléfono, al tiempo que lamentó no poder contestar todas las llamadas y mensajes que recibe.

"Me da mucho gusto que se den el tiempo de hacerme una llamada y platicar conmigo un rato. He recibido muchas y aunque no puedo contestar todas, siempre los leo y sé que cuento con su apoyo para lograr ese #MéxicoBronco que todos queremos", posteó en Twitter.

En su cuenta de Twitter, Rodríguez Calderón publicó un video donde contesta llamadas de sus seguidores, quienes le preguntaron su opinión sobre Anaya. "Ahí lo llevo, lo voy carrereando", contestó.



"Siempre han propuesto lo mismo, como todos los partidos y nunca lo han hecho", dijo a otra pregunta relacionada con las propuestas del aspirante panista.

En el video se observa al candidato independiente sosteniendo un teléfono celular y contestando llamadas en altavoz de supuestos seguidores, a quienes les pide su apoyo.





