Britney Spears se burla y humilla a una fan que pagó más de 14 mil pesos por conocerla

Una fan de Britney Spears hizo de todo para conocer a la cantante y su encuentro con ella resulto en furia y decepción, además de que los más de 14 mil pesos que invirtió fuero directo a la basura por el terrible desplante de Brtiney.

De acuerdo con Grupo Fórmula, hace poco Britney Spears llevó su "Peace of Me Tour" a Londres, donde fans europeos se dieron cita en el "02 Arena" para disfrutar del concierto de la cantante. Pero una fan se fue con un trago más que amargo, pues en su intento por conocer a Britney resultó en burlas y humillación por la cantante.

Lo anterior le ocurrió a Marta Gutiérrez, de 32 años, una española que viajó desde Mallorca, acompañada de otros tres amigos, hasta Londres para encontrarse con Britney.

Asimismo, el costo por la entrada para el concierto en el "02 Arena" fue de 180 libras y 600 más por retratarse con la cantante; sin embargo, esta foto va con condiciones previamente establecidas por Britney Spears y su equipo, como mantener cierta distancia con la intérprete de "Toxic", así como no besarla o abrazarla.

Luego entonces, al momento en que le tocó retratarse con Britney, apenas estaban se preparaban para la foto y la admiradora colocó su mano en la espalda de la cantante, por lo que se molestó.

Después, Marta le dijo a la cantante que lo sentía mucho y que había pagado mucho dinero por esa convivencia, y ella le contestó "Ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento...", además, aunque su representante y el fotógrafo le indicaron que se esperara porque Britney Spears había repetido la foto con otra joven que había salido con los ojos cerrados, pero con Gutiérrez no quiso.

"Me pareció increíble que esa mujer no supiera carburar. Yo dije incluso que me ponía de rodillas delante de ella y le pedía perdón pero ya pensé... ¿Perdón por qué? Paso.», ha declarado Marta Gutiérrez en una entrevista con «Jaleos». La joven se ha mostrado profundamente decepcionada y reconoce que no sabría si pedirle perdón o exigirle que se lo pidiera ella: «Le propondría hacer borrón y cuenta nueva, y le preguntaría ' ¿nos hacemos una foto normal?' Para mí borrar esto ahora mismo es lo importante", espetó la decepcionada fan.

